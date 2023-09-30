مبروووووك..نجاة أحمد حسن من اليمن تفوز بمليون دولار في مسابقة الحلم لعام 2023!

تم الإعلان عن اسم الفائز في مسابقة الحلم لهذا العام 2023، وهذه المرة جائزة قيمتها مليون دولار أمريكي، كانت هناك مفاجأة تاريخية حيث تم بث البرنامج في ليلة جمعة بدلاً من الخميس العادي، السحب العشوائي للجائزة الشهرية أجري في تمام منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية، وقد نجح مشترك واحد في الفوز بالجائزة الكبرى.

اسم الفائز بمسابقة الحلم 2023

السيدة نجاة أحمد حسن من دولة اليمن هي الحظ السعيد الفائزة بجائزة مليون دولار أمريكي، بعد أكثر من عام من المشاركة المتواصلة في مسابقة الحلم، تحققت أخيرًا أمنيتها وأصبحت الفائزة، نجاة هي امرأة يمنية تتزوج وتعتني بأربعة أطفال، ولم تكن تصدق عينيها عندما تلقت اتصالًا من مقدم البرنامج مصطفى الاغا لإبلاغها بالفوز.

مسابقة الحلم 2023

لجميع المشاركين الذين يحلمون بالفوز في مسابقة الحلم 2023، يمكنهم المشاركة ببساطة عن طريق إرسال رسالة بكلمة “حلم” أو “دريم” أو “rêve” إلى الأرقام المخصصة للمشاركة أو عبر تحميل تطبيق الحلم MBC DREAM، أو عن طريق المشاركة من خلال الموقع الرسمي لمجموعة قنوات MBC.

متى سحب جائزة التطبيق الأسبوعية

تقترب ساعات قليلة فقط من اللحظة المثيرة عندما سنعلن عن الفائز بجائزة التطبيق الأسبوعية الحصرية، والتي تبلغ قيمتها 5000 دولار أمريكي، سيتم سحب الجائزة غدًا، وهي فرصة ذهبية للمشاركين في التطبيق لتحقيق أحلامهم.

مبروك لنجاة أحمد حسن بعد فوزها بـ100 ألف دولار في الحلم #صدى_الملاعب@mustafa_agha

يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/T2ayXcS1eD pic.twitter.com/tFZFwHRA9h – حلم (@Dream_MBC) 29 سبتمبر

رقم مسابقة الحلم لعام 2023

لتمكين الأشخاص من المشاركة في مسابقة الحلم لهذا العام 2023، تم تخصيص أرقام خاصة لكل دولة. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر رقم موحد يمكن الاتصال به من أي دولة، يمكنكم الآن الاتصال عبر الرقم الموحد: 008821622775627، للاستفسار والمشاركة في هذه المسابقة الممتعة. لا تفوتوا الفرصة!

كيف أشارك في مسابقة الحلم

تُقدم هذه الجائزة للمشاركين الذين تقدموا في مستويات التطبيق الرائع “الحلم” وحصلوا على الجواهر والعملات المعدنية، سواءً كان ذلك عبر المشتريات أو العمليات المجانية داخل التطبيق.

للمشاركة وزيادة فرص الفوز، يمكنك بسهولة تحميل تطبيق MBC DREAM على جهازك وإنشاء حساب شخصي عليه، بعد ذلك، يمكنك بدء جمع الجواهر والعملات المعدنية من خلال البطاقات المجانية المتاحة داخل التطبيق. وإذا كنت ترغب في زيادة فرص الفوز، يمكنك شراء الجواهر والتقدم في المستويات لزيادة فرص الفوز بالسحوبات الأسبوعية والشهرية.