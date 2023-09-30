القنوات المفتوحة الناقلة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم السبت 30-9-2023 من الدوري الإنجليزي الجولة السابعة

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم السبت 30-9-2023، عشاق الساحرة المستديرة يبحثون الآن بكثرة عن القنوات التي تتمكن من نقل البث الحي المباشر لمباراة كلا الفريقين ليفربول وتوتنهام في واحدة من أقوى المنافسات الدوري الإنجليزي الجولة 7، فريق ليفربول أصبح يخوض العديد من المنافسات القوية من بداية الموسم الرياضي واستطاع أن يحصد العديد من النقاط ويتصدر الآن الترتيب الثاني ويبذل كثارة جهد لكي يحتل صدارة الدوري.

كما يمتلك ليفربول 16 نقطة في رصيده لأنه حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، بينما يحتل فريق توتنهام الترتيب الرابع مقابل 14 نقطة حصدها الفريق عن 6 مباريات فوز 4 مباريات وتعادل في مباريات، لذلك البحث الرائج على جوجل الآن هو القنوات المفتوحة الناقلة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم السبت 30-9-2023

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم السبت 30-9-2023

يتم نقل مباراة ليفربول وتوتنهام الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي موسم 2023-2024 عبر القنوات التالية

beIN Sports HD 3.

قناة بي ان سبورت 1 بجودة hd والتعليق الرسمي بصوت المعلق حفيظ الدراجي.

Diema Sport 2 HD.

beIN Sports HD 1 English.

Sky Sports Main Event UK.

SuperSport Premier League.

موعد مباراة ليفربول توتنهام في الدوري الإنجليزي

اليوم السبت الموافق 30 سبتمبر الجاري 2023 وفي غضون ساعات قليلة سوف تحتضن أرضية ملعب توتنهام هوتسبير لقاء ليفربول ضد نظيره توتنهام ضمن منافسات الأسبوع 7 من الدوري الإنجليزي، ومن المقرر أن يتم انطلاق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً حسب توقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة، وسوف يشهد لقاء الفريقين منافسات قوية لتحقيق الفوز