مسلسل طائر الرفراف الحلقة 40كاملة ومترجمة على قناة ستار تي في التركية “فريد وسيران”

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 40 التي يبحث عنها جمهور كبير من شتى دول العالم، حيث شهد الحلقة السابعة 39 أحداث مشوقة للغاية، مما حصد الحلقة نسب مشاهدة عالية للغاية في ساعات قليلة من طرحه على القنوات الناقلة، أصبح مسلسل طائر الرفراف يتصدر محركات البحث بشكل يومي وخاصةً يومي الخميس والجمعة، استطاع طائر الراف أن يحقق جماهيرية كبيرة في وقت قياصي وأصبح يتنافس مع الكثير من الأعمال لكنه في المقدمة كأفضل عمل تركي درامي رومانسية.

يحظى طائر الرفراف على إعجاب الملايين من الناس من فئات عمرية مختلفة ويرتفع مؤشر البحث عن الحلقات الجديدة تشوقاً للتفاصيل بين فريد وسيران، تابعوا معنا الفقرات التالية من المقال للحصول على مسلسل طائر الرفراف الحلقة 40.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 40

رغم طرح أعمال تركية جديدة بعد مسلسل طائر الرفراف لكن مازالت عمليات البحث قائمة عن المسلسل وهذا أكبر دليل على نجاح العمل وتميز قصته وأحداثه التي تعلق بها الجمهور المشاهد، قصة مسلسل طائر الرفراف تناقش الكثير من القضايا من الواقع الذي نعيش فيه حول الشباب المستهتر الذي يأخذ الأمور بعدم اهتمام حتى أن يجد نفسه واقع في الكثير من المشاكل.

بدأت أحداث المسلسل عندما توجه فريد لطلب الزواج من فتاة لم يعرفها وتتم مراسم الزواج بناءاً على رغبة الجد الأكبر لكن لم تنتهي القصة هنا بل تبدأ الصرعات والمشاكل بين زوجته التي تدعى سيران وينتهي الموسم الأول بالانفصال لكن يبدأ الموسم الجديد بأحداث قوية و خلافات جديدة بين فريد وسيران ومحاولات كثيرة لفض كل المشاكل بينهم وبدء صفحة جديدة، ومن المتوقع أن تشهد الحلقة 40 أحداث قوية نوضح لحضراتكم موعدها والقنوات العارضة في الفقرة التالية ابقوا معنا.

مواعيد عرض مسلسل طائر الرفراف ح 40

يعرض مسلسل طائر الرفراف بطولة النجمين عفراء ساراتش أوغلى وأونور سيركيلار عبر شاشة قناة ستار تي في التركية بشكل أسبوعي يتم عرض حلقة واحدة يوم الجمعة تتراوح مدتها ما بين 100 إلى 120 دقيقة متصلة، يتم عرض المسلسل مترجم باللغة العربية ويتم إذاعته في تمام الساعة التاسعة مساءً، كما يتم عرض المسلسل مترجم عبر موقع قصة عشق في الساعة 12 بعد منتصف الليل، و الموعد الرسمي لطرح الحلقة الأربعون من مسلسل طائر الرفراف الجمعة القادمة 6 من أكتوبر 2023

تردد قناة star tv ستار تي في التركية