صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023 ..وحقيقة صرف 100 جنية على البطاقة التموينية

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف قائمة السلع التموينية لشهر أكتوبر المقبل، وذلك لأكثر من 23 مليون حامل لبطاقات التموين، وفيما يلي نظرة عامة على نصيب الفرد على بطاقة التموين لهذا الشهر.

نصيب الفرد في التموين

نصيب الفرد على بطاقة التموين يتضمن صرف 4 زجاجات زيت، كل زجاجة بسعة 800 مللي، بالإضافة إلى صرف 6 كيلو جرامات سكر. هذه السلع الأساسية تلبي احتياجات الأسرة خلال الشهر.

صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023

صرف السلع التموينية سيكون يوم 1 أكتوبر 2023، ويمكن للمستفيدين الحصول على هذه السلع من أكثر من ألف منفذ توزيع في جميع أنحاء الجمهورية، يتوجب أن تتم صرفها بنفس أسعار الشهر السابق.

قائمة السلع وأسعارها

فيما يلي جدول يوضح السلع التموينية وأوزانها وأسعارها لشهر أكتوبر 2023:

السلعة الوزن السعر سكر معبأ 1 كيلو جرام 12.60 جنيه زيت 800 مللي 30 جنيه دقيق معبأ 1 كيلو جرام 18 جنيه مكرونة معبأة (400 ج) 400 جرام 6.50 جنيه مكرونة معبأة (800 ج) 800 جرام 13 جنيه فول معبأ 500 جرام 9 جنيهات عدس مجروش 500 جرام 21 جنيه

هذه السلع تشمل الاحتياجات الأساسية للأسر وتوفر لهم دعمًا مهمًا خلال الشهر.

حقيقة صرف 100 جنية في التموين

تمت مؤخرًا تداول العديد من الأخبار حول إمكانية صرف مبلغ إضافي بقيمة 100 جنيه على بطاقات التموين لكل فرد في مصر خلال شهر أكتوبر 2023، وعلى الرغم من الأقاويل والشائعات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات غير معترف بها، إلا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحي نفت تلك الشائعات بشكل قاطع.

أكدت الوزارة عدة مرات أنه لا يوجد أي زيادات جديدة في برنامج التموين هذا الشهر، يشير الدكتور المصيلحي إلى أن التقارير التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ليس لها أساس من الصحة وأن ميزانية الدولة الحالية لا تسمح بتنفيذ هذا القرار.