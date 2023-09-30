رابط التقديم في اللوتري الأمريكي 2023-2024 والشروط اللازمة dvprogram.state.gov

رابط التقديم في اللوتري الأمريكي 2023-2024، يسعى عدد كبير من الشباب للسفر إلى الولايات المتحدة التي تعد حلم الكثير من الأشخاص لما فيها امكانيات سواء في المستوى العلمي أو العملي، وخلال الساعات الأخيرة رصد موقع البديل زيادة في البحث عن موعد قرعة امريكا 2023 وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية …..

رابط التقديم في اللوتري الأمريكي 2023-2024

حيث أعلنت الولايات المتحدة الامريكية عن تخصيص رابط التقديم في اللوتري الأمريكي 2023-2024 أمام الجميع وأعلنت الجهات المسؤولة عن فحص الطلبات المقدمة، حيث يصل عدد الأشخاص الذين تم قبولهم في الهجرة الشرعية حوالي ما يقرب من 50 ألف شخص كل عام، ويتم التقديم على الهجرة من خلال الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه السلطات الامريكية التي أعلنت عن فتح باب التقديم في اللوتري 2023 بداية من يوم 5 أكتوبر القادم، ومن المقرر أن يستمر حتى 8 نوفمبر المقبل وتحديداً في الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت الولايات المتحدة، وأكدت الجهات المختصة على عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على الهجرة الشرعية والاحتفاظ برقم التأكد الخاص بالطلب وذلك حتى الموافق 30 سبتمبر 2023.

رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2024

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت عن فتح رابط التسجيل في اللوتري الامريكي 2024 لاستقبال طلبات الأشخاص الراغبين في الهجرة الشرعية وهذا ما جعل الجميع حريصين على التقديم من خلال الرابط التي أعلنت عنه وزارة الخارجية الأمريكية وإليكم خطوات التقديم .

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية من هنا.

أو الدخول على موقع القرعة الرسمي من هنا .

اضغط على تقديم طلب .

ثم ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك

يجب أن تقوم بتحميل صورة شخصية مقاس 600*600

تأكد من ادخال البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

سوف يتم ارسال رقم التسجيل على البريد الالكتروني المسجل.

شروط التسجيل في قرعة امريكا 2024