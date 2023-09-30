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معدلات القبول الموحد 2023 في الجامعات الاردنية “الحدود الدُنيا” ورابط النتائج

نتائج معدلات القبول الموحد 2023 في الجامعات الاردنية

مريم حسنمنذ 3 ساعات
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معدلات القبول الموحد 2023 في الجامعات الاردنية

إليك معدلات القبول الموحد 2023 في الجامعات الاردنية “الحدود الدُنيا” ورابط النتائج، حيث تم إعلان نتائج القبول الموحد لعام 2023 في الأردن، وبعد اختيار الطلاب للجامعات التي يرغبون في التقديم إليها، ويقوم الطلاب بملء النماذج واختيار الرغبات التي يرغبون في تقديمها. وأعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات صحيحة للقبول الموحد في مرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2024-2023 وسددوا الرسوم بلغ 72763 طالبًا وطالبة. وتم قبول 39397 طالبًا وطالبة، في حين تم رفض قبول 33366 طالبًا وطالبة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الاردنية

عندما تُعلن نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية، يبدأ الطلاب بالتجهيز لتقديم المستندات المطلوبة للتسجيل. هذه المستندات تتضمن نسخة من شهادة الثانوية العامة، وصورة لبطاقة الهوية الشخصية للطالب وولي أمره، وشهادة صحية خاصة بالطالب تحتوي على نتائج الفحوصات الطبية، بالإضافة إلى إجراء فحص فيروسي للطالب.

معدلات القبول الموحد 2023 في الجامعات الاردنية

معدل القبولالكلية/التخصص
98%الطب
91%الهندسة
94%التمريض
93%العلاج الطبيعي
87.30%الهندسة المدنية
88.40%الهندسة الكهربائية
87.70%الهندسة الميكانيكية
90.45%الهندسة الكيميائية
83.55%تكنولوجيا معلومات الأعمال
87.55%علم البيانات
65.00%الذكاء الاصطناعي
83.30%الرياضيات
84.30%العلوم الحياتية
73.75%الجيولوجيا البيئية والتطبيقية
76.80%البستنة والمحاصيل
74.70%وقاية النبات
77.70%تنسيق المواقع وإنتاج الأزهار
77.30%الانتاج الحيواني
75.50%الأراضي والمياه والبيئة
77.75%الاقتصاد الزراعي وإدارة الأعمال الزراعية
90.05%التمويل
91.25%التسويق
90.45%نظم المعلومات الادارية
89.25%الإدارة العامة
88.80%إقتصاد الأعمال
94.15%اللغة الانجليزية وآدابها
96.40%اللغة الانجليزية التطبيقية
86.95%اللغة الفرنسية وآدابها
85.45%التاريخ
85.30%الجغرافيا
82.85%لفلسفة
86.75%علم الاجتماع
84.75%العمل الاجتماعي
84.85%علم المكتبات والمعلومات
87.35%المصارف الإسلامية
83.50%الآثار
81.65%إدارة المصادر التراثية
85.95%الادارة السياحية
88.35%التربية البدنية

معدلات القبول الموحد 2023 جامعة البلقاء

معدل القبولالتخصص
93.90دكتور في الطب
82.40هندسة العمارة
80.05الهندسة المدنية/ الانشاءات
80.05هندسة المواد
80.15هندسة المساحة والجيوماتكس
80.00الهندسة الكهربائية/ الحاسوب
80.40الهندسة الكهربائية/ القوى الكهربائية
79.50علم الحاسوب
78.05نظم المعلومات الحاسوبية
80.45هندسة البرمجيات
75.25الرسم الحاسوبي والرسوم المتحركة
79.35أمن المعلومات والفضاء الالكتروني
77.85علم البيانات
82.10الذكاء الاصطناعي والربوتات
74.65الواقع الافتراضي
77.45التحقيقات الجنائية الرقمية
73.15الرياضيات
69.30الفيزياء
77.05الكيمياء
84.60التحاليل الطبية
76.25القبالة
68.70إدارة موارد المياه والبيئة
72.50التقنيات الحيوية الزراعية
82.30التغذية والتصنيع الغذائي
68.10إنتاج ووقاية النبات
65.05وقاية نبات
81.00نظم المعلومات الادارية
82.50التسويق
81.60إدارة الأعمال
80.95نظم المعلومات المحاسبية
80.35العلوم المالية والمصرفية
79.40الاقتصاد
84.10المحاسبة
81.35تخطيط وادارة المشاريع
88.75القانون
77.95إدارة المكتبات والمعلومات
83.05اللغة العربية وآدابها
87.00اللغة الانجليزية وادابها
80.35تربية الطفل / إناث

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مريم حسنمنذ 3 ساعات
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