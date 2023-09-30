إليك معدلات القبول الموحد 2023 في الجامعات الاردنية “الحدود الدُنيا” ورابط النتائج، حيث تم إعلان نتائج القبول الموحد لعام 2023 في الأردن، وبعد اختيار الطلاب للجامعات التي يرغبون في التقديم إليها، ويقوم الطلاب بملء النماذج واختيار الرغبات التي يرغبون في تقديمها. وأعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات صحيحة للقبول الموحد في مرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2024-2023 وسددوا الرسوم بلغ 72763 طالبًا وطالبة. وتم قبول 39397 طالبًا وطالبة، في حين تم رفض قبول 33366 طالبًا وطالبة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الاردنية

عندما تُعلن نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية، يبدأ الطلاب بالتجهيز لتقديم المستندات المطلوبة للتسجيل. هذه المستندات تتضمن نسخة من شهادة الثانوية العامة، وصورة لبطاقة الهوية الشخصية للطالب وولي أمره، وشهادة صحية خاصة بالطالب تحتوي على نتائج الفحوصات الطبية، بالإضافة إلى إجراء فحص فيروسي للطالب.

معدلات القبول الموحد 2023 في الجامعات الاردنية

معدل القبول الكلية/التخصص 98% الطب 91% الهندسة 94% التمريض 93% العلاج الطبيعي 87.30% الهندسة المدنية 88.40% الهندسة الكهربائية 87.70% الهندسة الميكانيكية 90.45% الهندسة الكيميائية 83.55% تكنولوجيا معلومات الأعمال 87.55% علم البيانات 65.00% الذكاء الاصطناعي 83.30% الرياضيات 84.30% العلوم الحياتية 73.75% الجيولوجيا البيئية والتطبيقية 76.80% البستنة والمحاصيل 74.70% وقاية النبات 77.70% تنسيق المواقع وإنتاج الأزهار 77.30% الانتاج الحيواني 75.50% الأراضي والمياه والبيئة 77.75% الاقتصاد الزراعي وإدارة الأعمال الزراعية 90.05% التمويل 91.25% التسويق 90.45% نظم المعلومات الادارية 89.25% الإدارة العامة 88.80% إقتصاد الأعمال 94.15% اللغة الانجليزية وآدابها 96.40% اللغة الانجليزية التطبيقية 86.95% اللغة الفرنسية وآدابها 85.45% التاريخ 85.30% الجغرافيا 82.85% لفلسفة 86.75% علم الاجتماع 84.75% العمل الاجتماعي 84.85% علم المكتبات والمعلومات 87.35% المصارف الإسلامية 83.50% الآثار 81.65% إدارة المصادر التراثية 85.95% الادارة السياحية 88.35% التربية البدنية

معدلات القبول الموحد 2023 جامعة البلقاء