ظهور نتائج القبول الموحد 2023 الجامعة الأردنية عبر موقع القبول والتنسيق المركزي الان

يتساءل الكثير من نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية لهذا العام 2023، التي أصبحت على وشك الظهور خاصة بعد كشف الوزارة بأن النتائج سيتم الإعلان عنها غدًا الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023، فضلاً عن أ المرحلة الجامعية هي من أهم المراحل التي يمر بها الكثير من الطلاب والطالبات على مستوى الدولة، لهذا فأتاحت وزارة التربية والتعليم الأردنية رابط الإستعلام عن النتائج، من أجل أن يتعرف عليها الجميع وهو يتمثل في الدخول على الرابط ” https://www.admhec.gov.jo”.

معدلات القبول الموحد 2023 الجامعة الأردنية

أكد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، في بيان لها الخميس الماضي، أنه اعتبارًا من غدًا الأحد وحتى الأربعاء الموافق 4 أكتوبر 2023 ستقوم الوزارة بفتح باب التقديم على طلب القبول الموحد لجميع الطلاب الراغبين في الإلتحاق بالجامعات الأردنية، إضافة إلى أن ذلك يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للعديد من الطلبة والطالبات في مختلف الكليات العاملة بالأردن، ويمكن معرفة معدل القبول كما سنوضحه لكم في الفقرة التالية.

معدلات القبول في الجامعات الاردنية

جاءت معدلات القبول في الجامعات الأردنية للعام الدراسي الجديد 2023 وفقًا لما يلي:-

يتم قبول الطلاب في كلية الطب بنحو 98%.

بينما يتم القبول في كلية الهندسة 91%.

كما يتم القبول في كلية التمريض من مجموع 94%.

إضافة إلى كلية العلاج الطبيعي يتم القبول فيها من 93%.

هذا وأن الهندسة المدنية يتم القبول فيها من مجموع 87.40%.

هندسة الكيمياء تقبل من 90.45%.

علم البيانات تقبل من مجموع 87.55%.

الذكاء الاصطناعي تقبل من 83.55%.

تعمل وزارة التربية والتعليم الأردنية، بكامل جهدها من أجل توفير جميع الخدمات التي يحتاج إليها كل طالب، إضافة إلى إمكانية معرفة الكليات التي تقبل من مجاميع مختلفة بالدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة والذهاب إلى القبول للجامعات والكليات المتاحة أمامهم، مع العلم أنه في حال وجود أي مشاكل أو عقبات تواجه الطالب يمكنه التواصل مع مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظته.