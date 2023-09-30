قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023..تفاصيل الدعم الحكومي

تعتبر السلع التموينية أحد العوامل الهامة في تحسين معيشة المواطنين، وتقليل العبء المالي عليهم، يأتي الدعم الحكومي المستمر لهذه السلع لضمان توافرها بأسعار مناسبة للجميع، وفي هذا السياق، نستعرض قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023 التي توفرها وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023

تشمل القائمة أسعار السلع التموينية الضرورية مثل السكر والزيت والدقيق والمكرونة واللبن الجاف، حيث يمكن للمستفيدين من الدعم الحكومي الحصول على هذه السلع بأسعار معقولة.

السلعة الوزن السعر (بالجنيه المصري) سكر معبأ 1 كجم 12.60 زيت خليط 800 مللي 30 دقيق معبأ 1 كجم 18.00 مكرونة 800 جم 800 جم 13.00 مكرونة 400 جم 400 جم 6.50 لبن جاف 125 جم 25.50 طحينة بيضاء 140 جم 3.75 مربى (أنواع متعددة) 350 جم 16.00 تونة مفتتة 140 جم 18.00 جبنة بيضاء 125 جم 4.50 جبنة تتراباك (500 جم) 500 جم 14.00 جبنة تتراباك (250 جم) 250 جم 7.50 فول معبأ 500 جم 9.00 مسلى صناعي 800 جم 36.00 عدس مجروش 500 جم 21.00 صلصة 300 جم 8.00 كيس ملح طعام 300 جم 1.25 بسكويت يويوز (أنواع) 25 جم 1.50 بسكويت تومورو (أنواع) – 3.00 بسكويت بوو (أنواع) – 3.75 صابون غسيل 125 جم 3.00 صابون تواليت 125 جم 7.50 مسحوق أتوماتيك 800 كجم 25.00 مسحوق عادي يدوي 800 جم 16.00 كيس سائل غسيل أواني 80 جم 3.00 قهوة سريعة الذوبان 18 جم 4.00 علبة مرقة دجاج 8 مكعبات 6.00 بار حلاوة طحينية سادة 40 جم 3.00 بسكويت يويوز سادة 25 جم 1.50 خل 5% 900 مللي 6.00

تنوع وفرص الشراء

تمكن المواطنين من الاختيار من بين مجموعة متنوعة من السلع التموينية والاستفادة من دعم الحكومة، حيث يُشجع على استكمال السلة التموينية باقي المستلزمات مثل السكر والمكرونة.

دعم السلع التموينية

يوضح وزير التموين أن قيمة الدعم للفرد تبلغ 50 جنيهًا، ما يكفي لشراء بعض السلع كزجاجة الزيت وكيس السكر، وتأتي هذه الخطوة في إطار تقديم الدعم للمواطنين وتوفير سلع أساسية بأسعار معقولة.

إن دعم الحكومة للسلع التموينية يسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط المالي على الأسر وضمان توافر السلع الأساسية للجميع.