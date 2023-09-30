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قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023..تفاصيل الدعم الحكومي

أسعار السلع التموينية

روديمنذ 3 ساعات
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قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023

تعتبر السلع التموينية أحد العوامل الهامة في تحسين معيشة المواطنين، وتقليل العبء المالي عليهم، يأتي الدعم الحكومي المستمر لهذه السلع لضمان توافرها بأسعار مناسبة للجميع، وفي هذا السياق، نستعرض قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023 التي توفرها وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023

تشمل القائمة أسعار السلع التموينية الضرورية مثل السكر والزيت والدقيق والمكرونة واللبن الجاف، حيث يمكن للمستفيدين من الدعم الحكومي الحصول على هذه السلع بأسعار معقولة.

السلعةالوزنالسعر (بالجنيه المصري)
سكر معبأ1 كجم12.60
زيت خليط800 مللي30
دقيق معبأ1 كجم18.00
مكرونة 800 جم800 جم13.00
مكرونة 400 جم400 جم6.50
لبن جاف125 جم25.50
طحينة بيضاء140 جم3.75
مربى (أنواع متعددة)350 جم16.00
تونة مفتتة140 جم18.00
جبنة بيضاء125 جم4.50
جبنة تتراباك (500 جم)500 جم14.00
جبنة تتراباك (250 جم)250 جم7.50
فول معبأ500 جم9.00
مسلى صناعي800 جم36.00
عدس مجروش500 جم21.00
صلصة300 جم8.00
كيس ملح طعام300 جم1.25
بسكويت يويوز (أنواع)25 جم1.50
بسكويت تومورو (أنواع)3.00
بسكويت بوو (أنواع)3.75
صابون غسيل125 جم3.00
صابون تواليت125 جم7.50
مسحوق أتوماتيك800 كجم25.00
مسحوق عادي يدوي800 جم16.00
كيس سائل غسيل أواني80 جم3.00
قهوة سريعة الذوبان18 جم4.00
علبة مرقة دجاج8 مكعبات6.00
بار حلاوة طحينية سادة40 جم3.00
بسكويت يويوز سادة25 جم1.50
خل 5%900 مللي6.00

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023

تنوع وفرص الشراء

تمكن المواطنين من الاختيار من بين مجموعة متنوعة من السلع التموينية والاستفادة من دعم الحكومة، حيث يُشجع على استكمال السلة التموينية باقي المستلزمات مثل السكر والمكرونة.

 دعم السلع التموينية

يوضح وزير التموين أن قيمة الدعم للفرد تبلغ 50 جنيهًا، ما يكفي لشراء بعض السلع كزجاجة الزيت وكيس السكر، وتأتي هذه الخطوة في إطار تقديم الدعم للمواطنين وتوفير سلع أساسية بأسعار معقولة.

إن دعم الحكومة للسلع التموينية يسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط المالي على الأسر وضمان توافر السلع الأساسية للجميع.

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روديمنذ 3 ساعات
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