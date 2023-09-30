رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2023 حسب الرقم لمرحلتي الدبلومات المتوسطة والبكالوريوس

الكلمات المفتاحية اليوم على جوجل من قبل الطلاب هو رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2023، لذلك يحاول فريق موقعنا البديل أن يقدم لكم ما تبحثون عنه، يحرص الطلبة والطالبات من مرحلة الدبلومات المتوسطة والبكالوريوس الوصول إلى النتيجة في أسرع وقت ممكن لبدء الاستعداد للاختبارات الشخصية التي يخوضها الطالب بعد الحصول على النتائج، تم غلق باب التسجيل في جامعات الأردنية منذ عشرة أيام بعد أن استقبلت وزارة التربية والتعليم عدد كبير من الطلبات ولذلك ترتفع معدلات البحث عن موعد ظهور النتائج، خلال الفقرات التالية نوضح لكم رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2023.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2023

للإطلاع على نتائج القبول في الجامعات الأردنية للعام الدراسي 2023-2024 يرجى اتباع ما يلي:.

الضغط على هذا الرابط وحدة تنسيق القبول الموحد. الضغط على الاختيار التي تبحث عنه ما بين بكالوريوس ودبلوم متوسط. النقر على طلب الإلتحاق. الضغط على نتائج التقديم. إدخال البيانات المطلوبة. ثم النقر على كلمة عرض النتائج.

موعد إعلان نتائج القبول الموحد مرحلة البكالوريوس والدبلومات

صرحت مصادر تعليمية خلال الساعات الماضية عن اقتراب إعلان نتائج القبول الموحد للجامعات الأردنية التي تقدم بها عدد كبير من الطلاب، حيث كشفت المصادر أن عمليات فحص طلبات التسجيل تتم الآن من قبل فريق مختص من وزارة التربية والتعليم حيث تتم عملية الفحص بشكل دقيق وبمنتهى الشفافية لعدم حدوث أخطاء، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج القبول للجامعات مرحلة البكالوريوس والدبلوم المتوسط في غضون ساعات قليلة وتحديداً مطلع صباح الغد الأحد الموافق 1 من أكتوبر 2023 في تمام الساعة 12 عشر ظهراً.