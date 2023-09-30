رابط التقديم على الدراسة المسائية 2023 العراق … والشروط اللازمة epedu.gov.iq

رابط التقديم على الدراسة المسائية 2023 العراق، تحرص الحكومة العراقية دائماً على مساعدة عدد كبير من الطلاب الراغبين في استكمال دراستهم معلنة عن دراسة الفترة المسائية والتي تتيح لعدد كبير من الطلاب الدراسة بعد إنهاء وقت العمل، إلا أن وزارة التعليم العراقية أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الطلاب الرغبين في التقديم على الدراسة المسائية والتي سوف تعرف عليها خلال السطور التالية ….

رابط التقديم على الدراسة المسائية 2023 العراق

حيث تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط التقديم على الدراسة المسائية 2023 العراق، والتي أعلنت عنها وزارة التعليم العراقية تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور وتجنب الذهاب إلى الهيئات الحكومية والتعرض للازدحام والتوتر، وإليكم خطوات التقديم.

الدخول على رابط وزارة التعليم العراقية

اختر الدراسة المسائية العراق 2023-2024.

ادخل الرمز المتوفر أمامك في الخانة الموجودة على الشاشة.

اضغط على تقديم استمارة التقديم.

ثم ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

اضغط على تقديم الاستمارة.

ارسال الطلب مع رفع الملفات المطلوبة.

ثم اضغط على تأكيد الطلب.

شروط الالتحاق في الدراسة المسائية

يجب أن يكون الطالب المتقدم للدراسة المسائية حاصل على الاعدادية ومتأهل للدراسة الثانوية.

أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية م العراق ويجب أن تكون شهادة معتمدة.

أن يقوم الطالب بدفع الرسوم المطلوبة، إلا سوف يتم الغاء الطلب.

حيث يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط التقديم في الدراسة المسائية، لأن عدد كبير من الطلاب يجد صعوبة في الاستيقاظ مبكراً أو يكون يعمل في إحدى المتاجر وأعلنت الوزارة عن توفير هذا الرابط أمام الجميع.