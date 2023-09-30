إعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2023.. والحدود الدنيا للمعدلات التنافسية

نتائج القبول الموحد في الجامعات يمثل لحظة حاسمة في حياة الطلاب الأردنيين، إذ يشكل بداية رحلتهم الجامعية وفرصة لاختيار التخصص الذي يشغل خاطرهم، تتزايد المشاعر وتبدأ المتابعة بتوتر وترقب كبيرين، وعندما تعلن النتائج، يملأ الفرح والتفاؤل قلوبهم تجاه مستقبل مليء بالتحديات والفرص.

إعلان نتائج القبول الموحد

وزارة التربية والتعليم في الأردن دائمًا ما تسعى لتقديم المعلومات بشكل واضح ومنظم للطلاب وأولياء الأمور، هذا هو السبب في أنها أعلنت تاريخ نشر نتائج القبول الموحد في الجامعات، والذي سيكون في الخميس، هذا التحديد الزمني يساعد الطلاب على التحضير للمرحلة الجامعية المقبلة بشكل جيد.

معدلات القبول في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية (JUST)

معدل القبول التخصص 98% الطب 94.15% إدارة الأعمال 91.25% التسويق 90.45% الهندسة الكيميائية 90.05% الاقتصاد الزراعي وإدارة الأعمال الزراعية 88.80% الإدارة العامة 88.35% إدارة المصادر التراثية 87.75% الأراضي والمياه والبيئة 87.70% الهندسة الميكانيكية 87.55% تكنولوجيا معلومات الأعمال 87.55% علم البيانات 87.35% علم المكتبات والمعلومات 86.95% اللغة الانجليزية التطبيقية 86.75% لفلسفة 85.45% اللغة الفرنسية وآدابها 85.30% التاريخ 84.75% علم الاجتماع 84.75% العمل الاجتماعي 84.60% التحاليل الطبية 84.30% العلوم الحياتية 83.55% تكنولوجيا معلومات الأعمال 83.50% المصارف الإسلامية 83.30% الرياضيات 83.05% اللغة العربية وآدابها 83.00% إدارة المشاريع وتقنية المعلومات

معدلات القبول في جامعة البلقاء التطبيقية (BAU)

معدل القبول التخصص 93.90% دكتور في الطب 84.60% التحاليل الطبية 84.10% الاقتصاد 83.05% اللغة العربية وآدابها 82.50% نظم المعلومات الادارية 82.40% هندسة العمارة 82.30% التقنيات الحيوية الزراعية 82.10% الذكاء الاصطناعي والربوتات 82.05% اللغة الانجليزية وآدابها 81.60% إدارة الأعمال 81.35% المحاسبة 81.00% نظم المعلومات الادارية 80.95% نظم المعلومات المحاسبية 80.45% هندسة البرمجيات 80.40% الهندسة الكهربائية/ الحاسوب 80.15% هندسة المواد 80.05% الهندسة المدنية/ الانشاءات 80.05% هندسة المساحة والجيوماتكس 80.00% الهندسة الكهربائية/ القوى الكهربائية 79.50% علم الحاسوب 79.35% أمن المعلومات والفضاء الالكتروني

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموحد

يمكن للطلاب الاطلاع على نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية بدءًا من 28 سبتمبر 2023، سواء عبر الرسائل النصية أو من خلال المنصات على الإنترنت، للاستعلام عبر الرسائل النصية، يجب على الطلاب أن يكونوا قد قاموا بتسجيل أرقام هواتفهم خلال عملية التسجيل للقبول في الجامعات، وإذا لم يفعلوا ذلك، فيمكنهم الوصول إلى نتائجهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص.