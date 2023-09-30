معدلات القبول الموحد 2023 في الجامعات الاردنية 2023 | موقع تنسيق القبول الموحد admhec.gov.jo

معدلات القبول الموحد 2023 في الجامعات الاردنية 2023، يهتم عدد كبير من الطلاب خلال الساعات الأخيرة بالتعرف على معدلات القبول الموحد 2023 في الجامعات الاردنية 2023 والتي تعد من أهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من الطلاب خلال الآونة الأخيرة، والتي يتم فيها تحديد الكلية التي يرغب الطالب في الالتحاق بها فهي لذلك تعد خطوة مهمة يجب على الطالب أن يتخذ فيها قراراً مناسباً، وقد أعلنت وزارة التعليم الأردنية عن نتائج القبول الموحد 2023 والتي سوف نتعرف عليها بالتفصيل خلال السطور التالية…..

معدلات القبول الموحد 2023

حيث أعلن “مهند الخطيب” الذي يشغل منصب مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الأردنية عن أنه بداية من يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023 سوف يتم فتح باب التقديم في الموقع الرسمي لوحدة تنسيق القبول الموحد ليتمكن الطلاب من تقديم رغباتهم واختيار الجامعة أو الكلية التي يفضلون الالتحاق بها، على أن يتم غلق باب التقديم في يوم الأربعاء الموافق 4 اكتوبر المقبل وتحديداً في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

موقع تنسيق القبول الموحد admhec.gov.jo

وكانت وزارة التعليم الأردنية قد أعلنت عن معدلات القبول الموحد في الجامعات الاردنية والتي جاءت كالتالي:

الهندسة المدنية: 87.3.

الهندسة الميكانيكية: 87.70

الهندسة الكهربائية: 88.40

الهندسة الكيميائية: 90.45

علم البيانات: 87.55

تكنولوجيا معلومات الأعمال: 83.55

الذكاء الاصطناعي: 65.00

العلوم الحياتية: 84.30

الرياضيات: 83.30

الجيولوجيا البيئية والتطبيقية: 73.75

وقاية النبات: 74.70

الانتاج الحيواني: 77.30

الأراضي والمياه والبيئة: 75.50

الاقتصاد الزراعي: 77.75

التسويق: 91.25

التمويل: 90.05

نظم المعلومات الإدارية: 90.45.

وصرح “الخطيب خلال حوار له على قناة الأردنية التعليمية مؤكداً أن وحدة القبول الموحد سوف ترسل رسائل نصية على هواتف الطلاب الذين قاموا بالتسجيل والتي سوف تتضمن نتائج ترشيح الطلاب ونشر نتائج الحد الأدنى لمعدلات القبول.