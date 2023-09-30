ظهرت الان نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023 الدور الثاني في الرصافة والكرخ عبر موقع نتائجنا
ظهرت الان نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023 الدور الثاني في الرصافة والكرخ عبر موقع نتائجنا
تمثل نتائج اعتراضات الثالث المتوسط أهمية كبيرة بالنسبة لعدد كبير من الطلبة والطالبات في مختلف محافظات العراق، حيث إن هذه النتائج تمثل أهمية كبيرة للطلبة، مما أتاحت وزارة التربية العراقية إمكانية تقديم اعتراض أو تظلم على نتائج الدور الثاني من أجل أن يحصل كل طالب وطالبة على ما يستحقه من درجات، في سبيل التقديم إلى المرحلة الجامعية التي تعد من أهم المراحل الدراسية الهامة في حياة كل طالب.
ظهور نتائج الاعتراضات الثالث المتوسط الدور الثاني 2023
أعلنت وزارة التربية العراقية، في بيان لها مؤخرًا عن فتح باب التقديم في نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثاني، والعمل على فتح باب التظلم أمام كل طالب، في حين أن ذلك يكون وفقًا لبعض الرسوم المفروضة من قبل الوزارة لكي يحق للمتقدم الإلتحاق بالكلية أو الجامعة التي يرغب فيها بكل سهولة، مع العلم أن الجهات المعنية داخل العراق، حريصة كل الحرص على أن كل طالب ما يستحقه من درجات وفقًا لأداءه في الإمتحانات، كما يمكن معرفة النتائج، بالخطوات التي نوضحها لكم في السطور التالية.
رابط نتائج اعتراضات الثالث المتوسط
يمكن بكل سهولة إمكانية الحصول على نتائج الثالث المتوسط 2023 بالنسبة لإعتراضات الدور الثاني، وفقًا للخطوات التي تتمثل في التالي:-
- أولاً تقوم بالذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.
- ثم يتم اختيار نتائج اعتراضات الثالث المتوسط.
- وعليه يتم إدخال اسم الطالب والرقم الإمتحاني.
- بعدها يجب التوجه إلى الصفحة الرئيسيمة من الموقع.
- ليتم تحميل جميع الكشوفات الخاصة بالنتائج.