إجازات بالكوم.. الحكومة تُصدر جدول الإجازات الرسمية لشهر أكتوبر لجميع الموظفين.. إجازات مدفوعة الأجر

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الإجازات الرسمية في شهر أكتوبر المقبل 2023، بحيث يتمكن جميع الموظفين من معرفة العطلات التي سيتم الحصول عليها في الفترة المقبلة، مع العلم أن هذه الإجازات تأتي تزامنًا مع المناسبات الوطنية والإحتفالات المنظمة، إضافة إلى البرامج التلفزيونية الخاصة التي يشاهدها الناس من أجل الإحتفال بإنتصار أكتوبر، لتكون إجازة 6 أكتوبر هي من أهم الإجازات المتعارف عليها في الفترة المقبلة.

إجازات شهر أكتوبر 2023

أكد مجلس الوزراء، ان الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر 2023، هي عُطلة رسمية في جميع الجهات والمؤسسات الحكومية بمناسبة الإحتفال بـ 6 أكتوبر، وذلك بدلاً من يوم الجمعة، مع العلم أن بذلك كافة الموظفين سوف يحصلون على 3 أيام إجازة رسمية تتمثل في “الخميس، الجمعة، السبت في بعض الجهات”، وهذه الإجازات تكون مدفوعة الأجر كاملاً لجميع العاملين في الدولة بمختلف المؤسسات والجهات الحكومية.

استمرار العطلة حتى 6 أكتوبر 2023

حدد مجلس الوزراء، الإجازات الرسمية التي يتم الحصول عليها في شهر أكتوبر وهي تستمر لمدة 3 أيام للتمثل في التالي:-

الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر 2023 عُطلة 6 أكتوبر 2023.

بينما الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023 عُطلة أسبوعية.

إضافة إلى أن السبت الموافق 7 أكتوبر تكون عُطلة أسبوعية كذلك.

هذه الإجازات جميعها يتم تطبيقها في جميع المؤسسات والجهات الحكومية، وهي مدفوعة الأجر تمامًا، كما لا يوجد بها أي إعاقات.