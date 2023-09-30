رابط حجز جواز السفر السوري 2023-2024 وزارة الداخلية السورية moia.gov.sy والشروط اللازمة

رابط حجز جواز السفر السوري 2023-2024 وزارة الداخلية السورية، يبحث عدد كبير من الأشخاص من شتى الأعمار والجنسيات عن رابط حجز جواز السفر السوري 2023-2024، والذي يمكنكم استخراجه بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

رابط حجز جواز السفر السوري 2023-2024 وزارة الداخلية السورية

بعدما أعلنت وزارة الداخلية السورية عام 2022 عن حجز جوازات السفر الكترونياً وذلك تيسيراً على الراعبين في الحصول على جواز السفر السوري لعدد كبير من المواطنين السوريين وأعلنت الحكومة السورية عن تدشين رابط الكتروني خاص للتقديم على جواز السفر السوري والذي سوف نتعرف عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السورية على الإنترنت .

ثم اضغط على حجز دور للحصول على جواز سفر.

يجب ادخال البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ثم اختر نوع جواز السفر المطلوب عادي أو دبلوماسي أو جواز سفر خاص.

اختر فرع الهجرة والجوازات التي تريد التقديم إليها.

ثم حدد التاريخ والسن.

قم بدفع الرسوم المطلوبة.

كم تبلغ رسوم جواز السفر السوري

حيث أعلنت وزارة الداخلية السورية عن رسوم جواز السفر السوري 2023-2024 والتي يجب على المواطن دفعها بعد حجز الدور، والتي تتكلف حوالي 1445 إلى 1500 ليرة ويجب على المتقدم الالتزام بتقديم الأوراق الآتية:

نسخة من الهوية الوطنية أو الإقامة.

صورة شخصية حديثة للمتقدم.

نموذج طلب جواز سفر.

ما هي الشروط المطلوبة للحصول على جواز سفر سوري

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الاشخاص الراغبين في الحصول على جواز السفر السوري والتي تنص على الآتي: