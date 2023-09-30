خلي بالك وانت بطلقها.. حقوق الزوجة بعد الطلاق للضرر.. الشقة والشبكة والعفش من حق الزوجه.. هتسيبك على الحديده

يعد قانون الأحوال الشخصية، من أكثر القوانين التي تحرص على الحفاظ على حقوق الزوجة الشرعية، إضافة إلى أنه إذا تمت عملية الطلاق عبر محكمة الأسرة يتم إقامة دعوى الطلاق للضرر مما يُتيح هذا القانون للزوجه التي تتعرض للطلاب بسبب سلوك الزوج الغير سوي، في حصولها على جميع حقوقها الشرعية التي يحددها القانون، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

حقوق المرأة عند الطلاق للضرر

حدد قانون الأحوال الشخصية، بعض الجوانب التي تستحق فيها الزوجة كافة حقوقها الشرعية، ومن بينها التالي:-

مؤخر الصداق، وهو المؤخر المتفق عليه في وثيقة الزواج.

الحصول على نفقة العدة، وهي التي يتم تحديدها قبل الزواج، وتكون خلال فترة العدة المحددة من قبل القانون.

إضافة إلى حصولها على نفقة المتعة، وهذه الحالة تكون بوجود اتفاق مسبق بين الزوجين بشأن المتعة ضمن شروط وإجراءات وثيقة الزواج.

حصول الزوجه على الشبكة كذلك، وهي التي يتم تحديدها ضمن الجوانب المادية.

حق المسكن الزوجي، وذلك إذا كانت لديها حاضنة للأطفال الصغار بعد الطلاق.

إجراءات إقامة دعوى الطلاق للضرر

يمكن للزوجة القيام بإتباع جميع الإجراءات الخاصة بالطلاق، وفقًا للخطوات الأتيه:-