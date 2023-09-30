اتأكد الأول أنت منهم ولا لا “الفئات المعفيين من المصاريف الدراسية 2023-2024” .. أوعى تدفع قبل ما تعرف

الفئات المعافين من المصاريف الدراسية 2023-2024، زادت عمليات البحث على جوجل من خلال بعض أولياء الأمور والطلاب عن الفئات المعافين من المصاريف الدراسية لهذا العام وعن مصروفات المدارس الحكومية وهذا ما سنتناول الحديث عنه حيث أرسلت وزارة التربية والتعليم خطاباً للمديريات العامة بكافة المحافظات بشأن ضوابط مصروفات المدارس لهذا العام.

الفئات المعفيين من المصاريف الدراسية 2023-2024

تضمنت النشرة التي أرسلتها الوزارة إلى المدارس الفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية لعام 2024 وهم:

الفئات المعفاة من المصاريف لهذا العام هم أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

من الفئات المعفاة أيضاً هم أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي.

أبناء الأسر المستفيدة من المعاشات المقدمة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.

الفئات المعفاة أيضاً الطلاب يتامى الأب.

الطلاب الملتحقين بدور الرعاية الاجتماعية.

الفئات المعفاة من مصاريف الدراسة هم أبناء المرأة المعيلة وأبناء المرأة مهجورة العائل والمطلقة.

مصروفات المدارس الحكومية 2023-2024

بعد أن قمنا بالتحدث عن الفئات المعافين من المصاريف الدراسية 2023-2024 سنقوم بالتحدث عن مصروفات المدارس الحكومية لهذا العام وجاءت كالآتي’