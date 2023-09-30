تنزيل pdf كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة عبر منصة مظلتي

أصبح بإمكان جميع المواطنين الذين تقدموا للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق، معرفة أسمائهم عبر الدخول إلى منصة مظلتي، والعمل على إدخال جميع البيانات المطلوبة، ليتم بعدها تنزيل جميع الكشوفات الخاصة بالمشمولين في الرعاية، مع العلم أن الوزارة قامت بقبول البعض من المتقدمين وفقًا لحياتهم الإجتماعية والمادية، لتقديم المساعدة لهم في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، منصة مظلتي من أجل القيام بالإستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، التي ينتظرها ملايين المواطنين المتقدمين للحصول عليها، فضلاً عن أن هذه المنحة هي شملت ما يُقارب من 200 ألف مواطن، وذلك بعض مراجعة حالتهم الإجتماعية ووضعهم الإقتصادي، ليتم بعدها نشر هذه الأسماء على شكل كشوفات، ويمكن الإستعلام عن هذه الأسماء المشموله في الرعاية كما سنكشفه لكم في الفقرة الأخيرة.

رابط كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن القيام بإستخراج كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، كما في الخطوات التي جاءت على النحو التالي:-