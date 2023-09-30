سجلها عندك حالًا “تردد قناة الفجر الجزائرية 2023” لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان بجودة HD

تردد قناة الفجر الجزائرية 2023، كشفت قناة الفجر الجزائرية عن ترددها الجديد لإخبار المتابعين بتغيير التردد لمتابعة كافة المسلسلات والبرامج المختلفة التي يتم عرضها عن طريقها في إطار الشعبية الكبيرة لقناة الفجر، لذلك سنتناول الحديث عن تردد قناة الفجر الجزائرية وأشهر المسلسلات التي تقدمها هذه القناة.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2023

يتساءل الكثير من الناس عن تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023 وهو:

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد هو: 11034.

القمر الصناعي الخاص بالقناة: نايل سات.

معدل استقطاب القناة: رأسي V

معدل الترميز الخاص بقناة الفجر الجزائرية: 5000.

معامل تصحيح الخطأ للقناة: 4/3.

الجودة المعدلة للقناة: أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2023: 10865.

القمر الصناعي الخاص بالقناة: نايل سات.

معدل الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة المعدلة للقناة: hd

أشهر مسلسلات قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات

بعد أن قمنا بالتحدث تردد قناة الفجر الجزائرية 2023 سنقوم بالتحدث عن أشهر مسلسلات قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات: