موعد ورابط حجز مباراة الرائد والأخدود في دوري روشن السعودي 2023

رابط حجز مباراة الرائد والأخدود، تنطلق المباراة المثيرة بين فريق الرائد السعودي ونادي الأخدود ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين، هذا اللقاء يثير حماس المشجعين والجماهير، وفي هذا المقال سنقدم لكم تفاصيل حول موعد مباراة الرائد والأخدود، وكيفية حجز التذاكر.

موعد مباراة الرائد والأخدود

ستُقام المباراة يوم السبت 30 سبتمبر على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضة في مدينة بريدة.

يبدأ اللقاء الناري عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تصنيف الفرق في الدوري

يحتل فريق الرائد المركز السادس عشر في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 4 نقاط، بينما يأتي فريق الأخدود في المركز الخامس عشر بنفس رصيد النقاط.

رابط حجز تذاكر مباراة الرائد والأخدود

إذا كنت ترغب في حضور حجز تذاكر مباراة الرائد والأخدود المثيرة، يمكنك حجز تذاكرك بسهولة عبر الإنترنت عبر الموقع الرسمي لنادي الرائد، إليك الخطوات البسيطة لحجز تذكرتك:

1. زيارة موقع نادي الرائد على الإنترنت.

2. بمجرد وصولك إلى الموقع، ابحث عن خيار “حجز تذكرة” وانقر عليه.

3. ستُطلب منك معلومات تسجيل الدخول. إذا كنت قد قمت بالتسجيل مسبقًا على الموقع، قم بإدخال بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك للدخول. إذا لم تكن لديك حساب بعد، يمكنك إنشاء حساب جديد.

4. بعد تسجيل الدخول بنجاح، اتبع الخطوات المبينة على الموقع لاختيار مقعدك والقسم الذي تفضله في الملعب.

5. بعد تحديد مقعدك، ستتم مواصلة العملية عبر إتمام عملية الدفع الإلكتروني.

بعد اتخاذ هذه الخطوات، ستحصل على تذكرتك الإلكترونية وستكون جاهزًا لحضور المباراة ومؤازرة فريقك المفضل، لا تفوت هذه الفرصة وكن جاهزًا للتشجيع!