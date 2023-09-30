بالخطوات “طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي” عايز تتجوز بأقل التكاليف “هتدفع 10 ألف مقدم بس” وكمل على مهلك

طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي،تزداد محركات البحث عن طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي وشروط الحصول على هذه الشقق وهذا ما سنتناول الحديث عنه، قامت وزارة الإسكان بالإعلان عن توفير 20044 وحدة سكنية بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، حيث قام بنك الإسكان والتعمير بتوفير رابط على موقعه الرسمي لسهولة حجز شقق الإسكان الاجتماعي بدلاً من الذهاب إلى مقر البنك.

طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي

يمكنك بكل سهولة حجز شقق الإسكان الاجتماعي بشكل إلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي لبنك الإسكان والتعمير من خلال الرابط

ثم بعد ذلك تقوم باختيار أيقونة حجز الوحدات السكنية.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح وهي: الاسم والرقم القومي.

يجب قراءة كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع من المشروعات التالية: سكن مصر ودار مصر وجنة.

يتطلب تحديد المشروع الذي تريد حجزه.

قم بسداد قيمة جدية الحجز وستصلك رسالة بتأكيد العملية بنجاح.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

بعد أن قمنا بالتحدث عن طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي سنقوم بالتحدث عن الشروط التي يجب توافرها للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي ومن أهمها: