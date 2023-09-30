أعرف شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي “من هنــا” وأجري قدم على واحدة منهم في الرحاب او التجمع

شروط حجزز شقق الإسكان الاجتماعي، قامت وزارة الإسكان الاجتماعي بتوفير شقق الإسكان الحر 2023 وقد تم ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان حيث زادت عمليات البحث على جوجل من خلال المتهمين بمجال العقارات عن شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي والأوراق والمستندات المطلوبة وهذا ما سنتناول الحديث عنه.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لكي تستطيع حجز شقق الإسكان الاجتماعي ومن أهم هذه الشروط:

يشترط أن يكون الشخص المتقدم للحصول على إحدى شقق الإسكان الاجتماعي مصري الجنسية ومقيم على أراضي مصر.

يجب ألا يقل عمر المتقدم لشقق الإسكان عن سن 21 عام.

في حالة الرغبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي لقاصر يشترط وجود واصي عليه بقرار وصاية.

يستلزم أن يكون الدخل الشهري للشخص المتقدم لا يتجاوز 6000 جنية للشخص الأعزب و8000 جنية للشخص المتزوج.

ضرورة سداد المبلغ المطلوب.

لا يجب حجز أكثر من وحدة سكنية في نفس الإعلان.

ضرورة وجود إثبات إقامة داخل المحافظة التي توفر الوحدة السكنية.

المستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان الحر 2023

لكي تستطيع الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي الحر يجب توفير الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة ومن وهي كالتالي: