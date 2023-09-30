أعرف “جدول اسماء المستحقين للعلاوات الخمس 2023” وأضمن حقك من دلوقتي!!

جدول اسماء المستحقين للعلاوات الخمس 2023، تزداد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة من خلال المواطنين وذلك للاطلاع على جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة وأماكن صرف هذه العلاوات وهذا ما سنتناول الحديث عنه، حيث من المنتظر أن يتم صرف أول دفعة من العلاوات ف بداية شهر سبتمبر القادم أما بالنسبة للعلاوة الثالثة فمن المتوقع أن يتم صرفها في شهر أكتوبر القادم.

جدول اسماء المستحقين للعلاوات الخمس 2023

يمكنك بكل سهولة الاستعلام عن أسماء المستحقين للعلاوات الخمس وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بالذهاب إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الرابط https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

ثم بعد ذلك تقوم بإدخال الرقم القومي والاسم الأول للأم باللغة العربية في الخانات المخصصة لها.

يتطلب الضغط على أيقونة أنا لست برنامج روبوت.

وفي النهاية تقوم بالضغط على أيقونة استعلام وسيتم ظهور أسماء المستحقين للعلاوات الخمسة.

الأماكن المقررة لصرف العلاوات الخمسة

بعد أن قمنا بالتحدث عن جدول أسماء المستحقين للعلاوات الخمس سنقوم بالتحدث عن الأماكن المقررة لصرف العلاوات الخمسة وهي كالتالي: