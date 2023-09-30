ظهرت الان نتائج القبول في الجامعات العراقية جميع المحافظات للعام الدراسي 2023-2024

أتاحت وزارة التربية العراقية، إمكانية الإستعلام عن نتائج القبول الموحد في الجامعات العراقية، بعد أن تم الإعلان عناه مؤخرًا، بحيث يتمكن كل طالب وطالبة من التقديم إلى الكلية أو الجامعة التي يرغب في الإلتحاق بها، وذلك وفقًا للمجموع الحاصل عليه كل طالب، فضلاً عن أن الوزارة كشفت عن مؤشرات القبول في الجامعات، وفي السطور التالية نوضح لكم كيفية الاستعلام عن نتائج القبول، ليتعرف عليها الجميع.

نتائج القبول في الجامعات العراقية

هناك مجموعة من الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن نتائج القبول في الجامعات العراقية، التي أعلنت عنها وزارة التربية العراقية، وهي تتمثل في التالي:-

أولاً يُرجى التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم يتم عندها إدخال اسم الطالب ورقم الهوية.

التوجه إلى الصفحة الرئيسية من الموقع.

وعندها يتم إدخال جميع التفاصيل الخاصة بالطالب.

بعد ذلك يتم الضغط مباشرة على زر “عرض النتائج”.

لتظهر لك في النهاية قائمة بالكليات مع المؤشرات الخاصة بالقبول.

ضوابط القبول للجامعات العراقية

وضعت وزارة التربية العراقية، مجموعة من الضوابط الهامة للقبول في الجامعات العراقية، تتثمل في التالي:-