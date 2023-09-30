أعرف مين هما اللي مش من حقهم يصوتوا “خطوات معرفة لجنة الانتخابات الرئاسية” .. كل اللي عايز تعرفه بالتفصيل

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ارتفع معدل البحث بشكل هائل حول معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن كافة التفاصيل المعلقة الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر انعقادها في الدورة الخاليه 2024 ومن بين التفاصيل التي تهم الناخبين معرفة لجنة الانتخابات بالاسم او الرقم القومي وكذلك من خلال الموبايل وهو المكان الذي سيدلي فيه المواطن بإسمه للمرشح الذي سيقع اختياره عليه و سننقل لكم كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2023

خطوات معرفة لجنة الانتخابات الرئاسية

يمكن بكل سهولة معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل بالاتصال من أي هاتف محمول أو خط أرضى على رقم 141 أو إرسال رساله نصيه علي 5151 مكتوب فيها الرقم القومي أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال مؤتمر رسمي تم إذاعته عن طريق البث المباشر عن الجدول الزمني للانتخابات محددة موعد انعقادها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10 و 11 و12 ديسمبر 2023 على أن يتم فتح أبواب اللجان للاقتراع من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم الضغط على استعلام ستظهر النتيجة بالمحافظة والقسم أو المنطقة التابع لها

فئات لا يحق لها التصويت انتخابات الرئاسة