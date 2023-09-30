كيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل .. برنامج سكن كل المصريين

شقق الإسكان الاجتماعي، مناسبة لكل من يبحث عن فرصة للحصول على سكن مناسب بتكلفة مناسبة في مصر، نقدم لكم كيفية حجز شقق الإسكان الاجتماعي، لمحدودي الدخل وفقًا لبرنامج “سكن كل المصريين”.

شقق الإسكان الاجتماعي

تعتبر وزارة الإسكان المصرية مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل واحدة من أهم المبادرات التي تهدف إلى توفير سكن للمواطنين بتكلفة منخفضة، في هذا المقال، سنستعرض كيفية حجز شقة في هذا المشروع والشروط والإجراءات المطلوبة.

حجز شقق الإسكان الاجتماعي

يسعى العديد من المصريين للحصول على سكن لائق بتكلفة معقولة، ومشروع شقق الإسكان الاجتماعي للمحدودين في الدخل يقدم فرصة مثالية لذلك، سنتعرف على الخطوات الرئيسية لحجز وحدة سكنية في شقق الإسكان الاجتماعي.

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي

– يجب على المتقدمين متابعة الإعلانات التي تطرحها وزارة الإسكان والاطلاع على كراسة الشروط المتعلقة بالمشروع بدقة.

– عند طرح الإعلان، ينبغي على المتقدمين معرفة المدن التي يشملها الإعلان وفحص إمكانية الحجز فيها.

– يمكن للمتقدمين دخول موقع صندوق الإسكان الاجتماعي على الإنترنت وتقديم بياناتهم من خلال حساب شخصي.

– يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عامًا.

– يجب أن يكون المتقدم من مواليد المحافظة أو العاملين بها أو المقيمين بها.

– يُلزم المتقدم بألا يحصل على أكثر من وحدة سكنية واحدة.

– مبلغ جدية الحجز يتم احتسابه وفقًا للإعلان ويتراوح بين 15,000 إلى 22,000 جنيه مصري.

– يجب تقديم وثائق شخصية مثل صور الرقم القومي للزوج والزوجة، صور شهادات ميلاد الأبناء، إيصالات مرافق، شهادات دحل، صورة عقد إيجار الوحدة إذا كان متوفرًا، قيد عائلي مميكن، قسيمة زواج مميكنة، وبرنت تأمينات إذا وجد.

– يتعين على المتقدمين اتباع إجراءات الدفع المحددة من قبل وزارة الإسكان، سواء كانت وحدات استلام فوري أو وحدات بنظام الدفع على مدى 3 سنوات.

ملف العميل المطلوب يشمل الوثائق التالية

1. صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

2. صور شهادات ميلاد الأبناء.

3. إيصال مرافق.

4. شهادة دحل.

5. صورة من عقد ايجار الوحدة.

6. قيد عائلي مميكن.

7. قسيمة زواج مميكنة.

8. برنت تأمينات إن وجد.

من خلال تقديم هذه الوثائق بشكل كامل ومنظم، يمكن للمتقدمين في مشروع الإسكان الاجتماعي للمحدودين في الدخل ضمان سير عملية الحجز بسهولة ويسر.

دعم حكومي للإسكان

يأتي مشروع الإسكان الاجتماعي كجزء من جهود الحكومة المصرية لتوفير سكن لائق للمواطنين، ويسهم في تحسين الوضع السكني للمجتمع.