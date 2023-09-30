رابط التسجيل منحة الطلبة من ذوي المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر موقع وزارة التربية العراقية

لم يتبق سوى أيام قليلة على إنطلاق العام الدراسي الجديد في العراق، لهذا قامت وزارة التربية العراقية بإتاحة إمكانية تقديم أبناء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالحصول على الدعم أو المنحة، خاصة وأن مثل هذه المساعدات تُساهم بشكل كبير على تخفيف العبء الاقتصادي على العديد من أولياء الأمور والطلبة الراغبين في الحصول على المساعدة، ليكون ذلك وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة التي يجب توافرها لجميع المتقدمين، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

شروط القبول فى منحة الطلبة من الرعاية الاجتماعية

هناك مجموعة من الشروط الهامة من أجل القبول في منحة الطلبة من الرعاية الاجتماعية، وفقًا لما يلي:-

لابد وأن يكون المتقدم من أبناء المشمولين مسجلين في الرعاية الاجتماعية.

يجب وان يكون لديه بطاقة الماستر كارد من أجل استلام المنحة.

لابد وأن يتعهد الطالب بأن يستمر بشكل متنظم في الدراسة دون الغياب لفترات كبيرة أو إعادة السنة.

طريقة الإنضمام في منحة الطلبة من الرعاية الاجتماعية

أتاحت وزارة التربية العراقية، بعض الخطوات الهامة من أجل القيام بتسجيل الطالب في منحة الرعاية الاجتماعية، وفقًا لما جاء على النحو التالي:-