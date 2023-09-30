التموين تؤكد اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في اكتوبر 2023 … للفئات التالية

التموين تؤكد اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في اكتوبر 2023، بعد الأخبار التي تتدوالها عدد كبير من المواقع الالكترونية بشأن اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين بداية من شهر أكتوبر 2023، وكالعادة بدأت عمليات البحث تتزايد عن حقيقة هذا الخبر من عدمه، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف سوياً على حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في اكتوبر 2023.

التموين تؤكد اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في اكتوبر 2023

حيث صرح الدكتور”علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة لم تعلن عن أي اضافات على بطاقة التموين خلال الأيام الأخيرة، وأشار إلى أن هذا الخبر غير صحيح بالمرة وأن مثل هذه القرارات هي اختصاص مجلس الوزراء وليس وزارة التموين والتجارة، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في صرف المقررات التموينية في الموعد المحدد لها وهو يوم 1 من كل شهر ميلادي، هذا بالإضافة إلى صرف 5 أرغفة يومياً لكل مواطن مستحق للدعم.

منصة مصر الرقمية 2023

وأكد المصيلحي خلال لقاء له مع الإعلامي “رامي رضوان” على قناة dmc الفضائية أن الوزارة قامت بتخصيص رابط الكتروني خاص للاستفادة بالخدمات التموينية وهو موقع مصر الرقمية الذي يقدم عدد كبير من الخدمات الالكترونية أبرزها التموين والذي يمكن للمواطن التقديم على اصدار بدل تالف وبدل فاقد واضافة الزوجة المحرومة والكثير من الخدمات وإليكم خطوات التسجيل.