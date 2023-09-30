براتب 7 آلاف جنيه.. وظائف خاليه بتلك الوزارات .. لو انت مؤهل عالي أو متوسط

وظائف خاليه، يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرص عمل شاغرة، والتي تتاح من قبل وزارة القوى العاملة ووزارة الشباب والرياضة، من خلال الإعلان عن الوظائف على صفحتهما الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي، وأيضًا عبر معارض التوظيف.

وظائف خالية للشباب

وقد أكدت وزارة العمل على تنظيم مؤتمر توظيف في مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر للإعلان عن وظائف شاغرة للشباب من كلا الجنسين، حيث سيتم توفير 690 فرصة عمل في مختلف التخصصات الفندقية التي تم توفيرها من قبل 48 منشأة سياحية في مدن الغردقة وسفاجا ومرسى علم والقصير.

هناك فرص متاحة لكافة الأعمار والمؤهلات، وحتى لأولئك الذين لا يحملون مؤهلات رسمية أو خبرة، من سن 18 إلى 50 سنة. ومن المقرر أن يتم تكريم الناجحين من خريجي مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في مجالات الخياطة والتفصيل في هذا الملتقى.

وظائف وزارة العمل

صرحت وزارة العمل بأن شركة “الشرق الأوسط للخدمات الفنية” تعرض عددًا من الفرص الوظيفية الشاغرة، بشرط أن يكون المتقدمون لها حاصلين على شهادات عليا أو متوسطة وذلك وفقًا للتخصص المطلوب، كما يجب أن يكون لديهم خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات وأعمارهم تتراوح بين الخامسة والثالثة والثلاثين. تشمل هذه التخصصات:

تعلن شركة عن وظيفة سكرتيرة براتب قدره 4500 جنيه، وكذلك وظيفتين شاغرتين لفنيين كهرباء بنفس الراتب.

– 2 فني ميكانيكا، براتب 4500 جنيه.

ثنائي مهندسين ميكانيكا – كهرباء، براتب قدره 6000 جنيه.

۲ مُهَنْدِسٌ بِتَخْصِّصِ الْمِيكَاتْرُونِكْسْ، يَحْصُلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى رَاتِبٍ قَدْرُهُ ٦٠٠٠ جَنِيهٍ.

مطلوب محاسب من كلا الجنسين ذو خبرة في مجال محاسبة الضرائب، بمرتب قدره 4500 جنيه.

تم توفير فرص عمل لحديثي التخرج في القاهرة والجيزة عن طريق مبادرة “أندية التمكين الرقمي” التابعة لوزارة الشباب والرياضة. وذلك خلال اليوم المفتوح للتوظيف في إحدى شركات الغذائية، مع راتب يصل إلى 7 آلاف جنيه.

اليوم التوظيفي للشباب

من المقرر عقد الحدث التوظيفي اليوم، وهو يوم الأحد، في الأول من أكتوبر، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا.

أعلنت الشركة عن حاجتها لتعيين أخصائي مبيعات خارجية في الوظيفة المتاحة يوم الأحد المقبل خلال فعالية التوظيف المفتوحة.

وتتمثل المهام التي تقدمها مبادرة أندية التمكين الرقمي في تلبية احتياجات شركة التغذية لمتخصص في المبيعات الخارجية، وتتمثل مزايا هذه الوظيفة في:

أرباح سنوية.

بدل مواصلات.

تدريب مدفوع الأجر.

فرص للترقي بالمسار الوظيفي.

تأمينات صحية وتأمينات اجتماعية

شروط القبول بالوظائف الخالية

سنوات الخبرة: من 0 إلى 2 خبرة.

السن المطلوب: 22 إلى 30 سنة

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

الراتب يصل إلى 7000 جنيه.

مقر العمل في القاهرة – الجيزة.

طريقة التقديم بالوظائف الخالية

يوجد مقر اليوم التوظيفي في شارع مراد، بني عامر 5 ، الجيزة.