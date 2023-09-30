خبر صادم لأصحاب المعاشات بشأن الزيادة الأخيرة.. الحكومة تُعلن تأجيل صرف الزيادة لهذا الموعد

مع اقتراب مواعيد صرف المعاشات لشهر أكتوبر، بدأ الكثير من المستفيدين يتساءلون عن هل سيتم الحصول على الزيادة الأخيرة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا أم لا؟، خاصة وأن عمليات الصرف تأتي بالزيادة السنوية التي تم التصديق عليها في شهر أبريل الماضي، ولذلك سنكشف لكم حقيقة صرف الزيادة الجديدة، وموعد صرفها بعد تحديده من قبل وزارة المالية.

موعد صرف الزيادة الأخيرة

في سياق متصل أكد وزير المالية، محمد معيط، أن صرف الزيادة الأخيرة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم صرفها في شهر نوفمبر المقبل بأثر رجعي، مما يدل ذلك على أن صرف معاشات أكتوبر لن تشمل الزيادة، وسيكون الصرف بالمعاش الأساسي فقط، إضافة إلى أن هذا كان في بيان رسمي صادر عن وزارة المالية، لكي يتعرف عليه الجميع، خاصة وأنه لم يتبق سوى ساعات قليلة على عمليات الصرف.

جدول زيادة المعاشات 2023

تأتي قيمة الزيادة الأخيرة لجميع أصحاب المعاشات، وفقًا للنحو التالي:-