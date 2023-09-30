المنحة نازلة والفلوس هتكتر وتزيد.. صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 بالمنحة الاستثنائية الجديدة بهذا الموعد

مع اقتراب شهر أكتوبر 2023، ينتظر العديد من المواطنين في مصر صرف معاشاتهم، حيث تمثل هذه المعاشات مصدرًا مهمًا للعديد من الأشخاص، ولذلك يجب علينا أن نكون على دراية بالموعد المحدد لصرفها والتفاصيل المتعلقة بها، ولذلك سنوضح لكم موعد صرف معاشات أكتوبر 2023.

موعد صرف معاشات أكتوبر 2023

أحد أهم الأسئلة التي تشغل بال الكثيرين هو متى سيتم صرف معاشات شهر أكتوبر 2023؟ والإجابة أنه سيتم صرف معاشات أكتوبر 2023 خلال أول يوم من كل شهر، لذلك، يمكننا أن نشير أن موعد صرف معاشات أكتوبر سيبدأ في الأول من أكتوبر.

زيادة قيمة المنحة الاستثنائية

من الجدير بالذكر أن هناك زيادة في قيمة المنحة الاستثنائية لمستحقي المعاشات في شهر أكتوبر 2023، فقد كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن تفاصيل هذه الزيادة، حيث تم مضاعفة المنحة الاستثنائية لنحو 11 مليون مستحق من أصحاب المعاشات، بالتحديد، ستصبح قيمة المنحة 600 جنيهًا بدلاً من 300 جنيه شهريًا، وهذا يعني أن المستفيدين سيحصلون على مزيد من الدعم المالي في هذا الشهر.

زيادة مستفيدي تكافل وكرامة

وزارة المالية أيضًا أعلنت عن زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش “تكافل وكرامة”، حيث تم زيادتها بنسبة 15%، وبذلك يصبح معاش “تكافل وكرامة” أكثر، وتبلغ التكلفة السنوية لهذا القرار حوالي 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة. هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لتحسين ظروف المعيشة للمواطنين.

وفيما يتعلق بالمنحة الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من المتوقع أن يبدأ صرفها اعتبارًا من شهر نوفمبر، وسيتم صرف هذه المنحة بشكل رجعي عن شهر أكتوبر، حيث سيحصل كل مستفيد من المعاش على مبلغ إضافي قدره 300 جنيه، ومن المهم أن نشير إلى أن هذا القرار سيستفيد منه جميع أصحاب المعاشات البالغ عددهم نحو 11 مليون شخص.