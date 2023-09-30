موعد صرف معاش تكافل وكرامة اكتوبر 2023 بالزيادة …. والتضامن الإجتماعي تكشف عن حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة

موعد صرف معاش تكافل وكرامة اكتوبر 2023 بالزيادة، أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2023 والتي يتم صرفها لحوالي ما يقرب من 5.2 مليون أسرةـ أي لحوالي 22 مليون مواطن مصري ، كما كشفت وزارة التضامن الإجتماعي عن صرف زيادة معاش تكافل وكرامة 2023 بالزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 15%.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة اكتوبر 2023 بالزيادة

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أن موعد صرف زيادة معاش تكافل وكرامة 202، الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجولة الافتتاحية لعدد من المشروعات القومية في قرية سدس الامراء بمحافظة بني سويف في الموافق 16 من سبتمبر الماضي.

وأشارت الدكتورة “نيفين القباج” التي تشغل منصب وزيرة التضامن الإجتماعي أن موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 15% والتي من المقرر أن يتم صرفها في أكتوبر المقبل، وتعد هذه الزيادة الثانية التي يوصي بها الرئيس بعد الزيادة التي أعلن عنها بفيمة 25% في مارس الماضي، وبهذا تكون الزيادة المقررة على حتى الآن 40%.

شروط التقديم في معاش تكافل وكرامة

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام وألا يزيد عن 60 عام.

ألا يكون المتقدم مستفيد من التأمينات الاجتماعية.

أن يكون المتقدم متزوج أو أرمل.

أن يكون لديه أبناء في مراحل دراسية مختلفة.

خطوات الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة