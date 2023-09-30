Link استعلام بالرقم القومي عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 لذوي الاعاقة وزارة التضامن الاجتماعي .. كله هيقبض

بطاقة الخدمات المتكاملة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي تعد كوثيقة رسمية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تحتوي على معلومات حول درجة الإعاقة ونوعها، بهدف تمكينهم من الاستفادة من حقوقهم والخدمات المتكاملة التي تؤمن لهم حياة كريمة، يمكن لأصحاب هذه البطاقة الاستفادة من إمكانية دمج معاشين معاً، والتسجيل في المدارس والجامعات، ويحق لهم التقديم للتعيين بنسبة 5% من إجمالي عدد العاملين،

بطاقة الخدمات المتكاملة

تعتبر بطاقة الخدمات المتكاملة خدمة فريدة لها العديد من المزايا للاشخاص ذوي الاعاقة، فاد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي بأن بطاقة الخدمات المتكاملة توفر لحامليها مجموعة من المزايا الهامة، بالإضافة إلى ذلك، يتمتعون بامتيازات مثل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية عند شراء السيارات، ويحصلون على إعفاء ضريبي آخر، وتوفير سكن حكومي مناسب، وهم مؤهلون أيضاً للاستفادة من الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، ويحصلون على خصومات على وسائل النقل والمواصلات، ويمتلكون حق التعامل مع الجهات الحكومية بصفتهم أفرادًا ذوي إعاقة معترف بهم، كما يمكنهم الحصول على خصومات على اشتراكات مراكز الشباب والأندية الرياضية، وتتيح لهم البطاقة الدخول مجانًا إلى جميع المتاحف والمناطق الأثرية.

الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023:

الأفراد ذوي الإعاقات السمعية. الأفراد ذوي الإعاقات البصرية. الأفراد ذوي الإعاقات السمعية والبصرية. الأفراد ذوي الإعاقات المتعددة. الأفراد ذوي القامة القصيرة، وهم الذين يقل طولهم عن 140 سم. الأفراد الذين يعانون من أمراض الدم المزمنة. الأفراد المصابين بمرض الهيموفيليا. الأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة تهدد حياتهم. الأطفال الذين يعانون من اضطرابات التعلم التي تعوق تقدمهم الدراسي ويحق لهم الانضمام إلى المدارس الدامجة في هذه الحالة.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، يمكنك اتباع الخطوات التالية: