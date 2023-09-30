متاحة الآن شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان رقم 18 وكيفية الاستعلام عن طلب الحجز

سنقدم لكم ملخصًا شاملًا لشروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي المعلنة بالإعلان رقم 18 لعام 2023، يتضمن التقرير تفاصيل حول الأسعار والمساحات المخصصة لهذه الوحدات السكنية الجديدة التي سيتم طرحها في عدد من المدن الجديدة وفقًا للإعلان الصادر عن صندوق الإسكان الاجتماعي.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2023

1. المتقدم يجب أن يكون مصري الجنسية.

2. يتراوح عمر المتقدم بين 21 و50 عامًا.

3. الدخل الشهري للمتقدم لا يجب أن يتجاوز 6000 جنيه للأعزب و8000 جنيه للمتزوج.

4. المتقدم لا يجوز له التقديم على أكثر من وحدة سكنية في نفس الإعلان.

5. يجب على المتقدم دفع مبلغ مقدم الحجز المطلوب.

6. يجب على المتقدم أن يمتلك دليلًا يثبت إقامته في المحافظة التي توفر الوحدة السكنية المرغوبة أو أن يكون لديه وظيفة في هذه المحافظة.

7. يجب على المتقدم عدم تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية لنفسه أو لأسرته في المدن الجديدة أو المحافظات.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

صندوق الإسكان الاجتماعي أوضح في بيان سابق أن شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان رقم 18، المخصصة لمحدودي الدخل، ستطرح للبيع في الربع الأخير من 2023 أو في بداية العام الجديد. هذه الشقق ستتميز بمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.

بالنسبة لأسعار شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان رقم 18، فقد أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أنها ستتراوح بين 245,000 جنيه و360,000 جنيه. سيتم بيع هذه الوحدات بنظام التمويل العقاري على أقساط وفقًا للشروط التي حددتها وزارة الإسكان.

يرجى مراعاة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير وقد تختلف بناءً على العوامل المحددة.

الاستعلام عن طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي

لتسهيل عملية الاستعلام عن طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في مصر، وزارة الإسكان قد وفرت طرقًا مختلفة، منها الاستعلام باستخدام الرقم القومي عبر الخطوط الساخنة التالية:

الرقم 5777، يمكن للمواطنين الاتصال بهذا الرقم عبر أي هاتف ثابت أو محمول خلال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، باستثناء يومي الجمعة والسبت حيث تعتبر إجازات.

الرقم 118، يمكن أيضًا استخدام هذا الرقم للاستعلام بنفس الأوقات المذكورة أعلاه.

الرقم 090071117، هذا الرقم مخصص للاستعلام من الهواتف الأرضية.

باستخدام أحد هذه الأرقام، يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي والحصول على المعلومات اللازمة حول الإجراءات والمستندات المطلوبة.