مباراة وست هام وشيفيلد يونايتد الآن الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

بدأت منذ دقائق الشوط الأول مباراة وست هام وشيفيلد يونايتد مباشر الآن الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، حيث تستمر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في موسمه الجديد 2023-2024، ويترقب عشاق اللعبة حول العالم مباراة اليوم بين فريقي وست هام وشيفيلد يونايتد.

موعد مباراة وست هام وشيفيلد يونايتد

الموعد: السبت 30 سبتمبر 2023.

الملعب: ملعب لندن الأولمبي في لندن، إنجلترا.

التوقيت: الساعة 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش. الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر. الساعة 6:00 مساءً بتوقيت الإمارات وقطر.



القنوات الناقلة لمباراة وست هام وشيفيلد يونايتد

ستتم بث مباراة وست هام وشيفيلد يونايتد على القناة الرياضية beIN SPORTS XTRA 3 بصوت المعلق عادل خلو، وترددها هو 12092 على النايل سات.

كيف أشاهد مباراة وست هام وشيفيلد يونايتد بث مباشر؟

ستتم بث مباراة وست هام وشيفيلد يونايتد بشكل حصري على منصة شاهد VIP وتطبيق تود.

تعد مباراة وست هام وشيفيلد يونايتد من المباريات المثيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويترقب عشاق اللعبة حول العالم هذه المباراة بفارغ الصبر. سنتابع معًا الأحداث ونتمنى للفريقين حظًا موفقًا.