“عاجل” زيادة معاشات شهر أكتوبر 2023 تصل إلي 300 جنية..هل هذا الخبر حقيقي؟

“عاجل” زيادة معاشات شهر أكتوبر 2023، من المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في صرف معاشات شهر أكتوبر في اليوم الأول من الشهر، والذي يوافق يوم الأحد وذلك ابتداءً من الأول من أكتوبر 2023، ويلااحظ أنه سيتم صرف معاش شهر نوفمبر مع المنحة المستحقة عن شهري أكتوبر ونوفمبر للمستفيدين.

زيادة معاشات أكتوبر 2023

تم توضيح من قبل عوض، أنه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية بشأن حزمة الحماية الاجتماعية، وسيتم زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين بمبلغ 300 جنيه اعتبارًا من الأول من أكتوبر القادم، وتم التنسيق بين الهيئة ووزارة المالية لإعداد مقترح مشروع القانون لحزمة الحماية الاجتماعية والذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء.

من المتوقع أن يبدأ مجلس النواب دور الانعقاد القادم في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وبعد إقرار مشروع القانون من قبل المجلس، ستتمكن أصحاب المعاشات والمستحقين من صرف معاش شهر نوفمبر بالإضافة إلى منحة شهري أكتوبر ونوفمبر.

تكلفة المنحة الاستثنائية تقدر بحوالي 32 مليار جنيه سنويًا، وستستفيد منها ما يقرب من 11 مليون صاحب معاش ومستفيد، وتشير هذه الإجراءات إلى الاهتمام المستمر بفئة أصحاب المعاشات والجهود المبذولة لتحسين مستوى المعاشات ورعاية هذه الفئة المهمة.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

سيتم توزيع معاشات شهر أكتوبر لعام 2023 في اليوم الأول من الشهر، وهذا يعني أن الموعد المحدد لصرف معاشات أكتوبر سيكون يوم الأحد القادم، وفقًا للقرارات الصادرة عن هيئة التأمينات الاجتماعية، تم تحديد هذا التوقيت لضمان توزيع المعاشات بفعالية وسرعة لجميع المستفيدين، ويشجع جميع المستفيدين على متابعة حساباتهم البنكية أو طرق الصرف التي تم تحديدها مسبقًا لضمان استلامهم لمدفوعاتهم بسهولة وسلاسة.

الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2024

أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات الشهرية في الوقت الحالي، حيث بلغ 1105 جنيهات، ومن المتوقع أن يتم رفع هذا الحد الأدنى إلى 1300 جنيهًا اعتبارًا من بداية شهر يناير القادم.

وبالإضافة إلى ذلك، يشير الإعلان إلى أن الحد الأقصى للمعاشات حاليًا يبلغ 8720 جنيهًا، ومن المقرر أن يتزايد هذا الحد إلى 10 آلاف جنيه في يناير 2024. هذه الزيادات تأتي في إطار جهود الهيئة لتحسين أوضاع المستفيدين وزيادة الدعم المالي لهم، ويتوقع أن تساهم هذه الزيادات في تحسين مستوى معيشة الأفراد المعاشين.