عاجل الان ‼️ اهم قرارات وزير التربية والتعليم قبل بداية للعام الدراسي الجديد 2023-2024

اهم قرارات وزير التربية والتعليم قبل بداية للعام الدراسي الجديد، وفقًا للجدول الزمني الذي وضعته وزارة التربية والتعليم، أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، مجموعة من القرارات استعدادًا لهذا العام الدراسي الجديد، الذي سيبدأ في يوم السبت 30 سبتمبر 2023، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشدة أنه سيتم تنفيذ زيارات مفاجئة للمدارس في بداية العام الدراسي الجديد لمراقبة الامتثال للقرارات واللوائح المتعلقة بالمصروفات الدراسية وأسعار الكتب.

اهم قرارات وزير التربية والتعليم قبل بداية للعام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم أعلن مجموعة من القرارات استعدادًا للعام الدراسي الجديد لعام 2023/2024، منها اتخاذ إجراءات للتأكد من جاهزية المدارس وتنفيذ خطة صيانة للمباني المدرسية، هدف هذه الجهود هو تعزيز مستوى الأمن والسلامة لجميع الطلاب والعاملين في المدارس.

وفيما يتعلق بالصيانة، توجه وزير التعليم بتكليف مسؤول في كل مدرسة على مستوى البلاد بالمساهمة في الصيانة البسيطة داخل المدرسة، وتقديم تقارير أسبوعية توضح الاحتياجات المستمرة للصيانة وتقديم تقارير دورية، حتى يتسنى ضمان استدامة هذه الجهود وتنفيذها بشكل مستدام.

وزير التعليم يكشف خطة العام الدراسي الجديد

ومع انطلاق العام الدراسي الجديد، نظم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، مؤتمرًا صحفيًا لشرح جميع الترتيبات الخاصة بالوزارة لهذا العام الدراسي، بالاضافة الى ذلك اهم قرارات وزير التربية والتعليم قبل بداية للعام الدراسي الجديد، وخلال المؤتمر أعلن الوزير عن تطوير الثانوية العامة من خلال حوار مجتمعي وتوضيح المحظورات التي تطال الطلاب والمعلمين، كما هنأ الوزير الطلاب وأولياء الأمور ببدء العام الدراسي الجديد وأشاد بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير التعليم.

اهم قرارات وزير التربية والتعليم قبل بداية للعام الدراسي الجديد للتعليم الثانوي

وفيما يتعلق بالثانوية العامة، أكد الوزير أن الاختبارات ستكون مشابهة للعام السابق لإعطاء الطلاب الوقت الكافي للتحضير، وأشار إلى أن تطوير المناهج سيشمل ركزًا على مجالات مثل ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بدلاً من التركيز على الحفظ والتلقين، سيتم أيضًا إعادة النظر في عمليات التقييم وآليات القبول بالجامعات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وسيتم تعزيز التعلم المستدام من خلال محاولات متعددة وأنظمة تقييم تسمح بتكرار الفرص التعليمية.