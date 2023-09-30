بزيادة 1636 جنيه.. جدول معاشات شهر أكتوبر 2023 بدون الزيادة الأخيرة

لم يتبق سوى دقائق معدودة على بدء صرف معاشات شهر أكتوبر الذي ينتظره ملايين المستفيدين والقائمين بالصرف على مستوى الجمهورية، لكن هذا المعاش يأتي بدون الزيادة التي أقرها الرئيس مؤخرًا، إضافة إلى أن عمليات الصرف تكون على مستوى الجمهورية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

جدول معاشات شهر أكتوبر 2023

حددت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، جدول معاشات شهر أكتوبر 2023، وفقًا للنحو التالي:-

تحصل الفئة الأولى الذي يبلغ المعاش الخاص بها 1000 جنيه يومي 1 و2 من شهر أكتوبر 2023.

في حين أن الفئة الثانية يتم الحصول على المعاش الخاص بها يومي 3 و4 أكتوبر 2023 ويبلغ معاشها نحو 2000 جنيه.

إضافة إلى المجموعة أو الفئة الثالثة الذي يبلغ المعاش الخاص بها إلى 3000 جنيه يومي 5 و 6 أكتوبر 2023.

الاستعلام عن صرف الزيادة الأخيرة لأصحاب المعاشات

هناك مجموعة هامة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل القيام بالإستعلام عن صرف الزيادة الأخيرة وفقًا لما جاء على النحو التالي:-

أولاُ يجب الذهاب إلى موقع التأمينات الاجتماعية.

الضغط مباشرة على زر “استعلام”.

يتم بعدها إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد.

وعليه يتم الضغط على أيقونة “بحث”.

لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالمعاشات بكل سهولة.

يذكر أن الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، سيتم القيام بصرفها في شهر نوفمبر المقبل، وذلك بأثر رجعي من شهر أكتوبر، من أجل أن يحصل عليها جميع المستفيدين والقائمين بالصرف.