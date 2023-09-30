ظهرت نتائج معدلات القبول في الجامعات الأردنية 2023

يبحث عدد كبير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في الأردن عن معدلات القبول الموحد في الجامعات الأردنية خاصةً بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات للمرحلة الثانوية، لذلك بدء كل الطلاب في اختيار الجامعة والتخصص المناسب لمجموع كلًا منهما، وسوف نوضح لكم بالتفصيل معدلات القبول في بعض الجامعات الأردنية في السطور التالية.

معدلات القبول في الجامعات الأردنية البلقاء

تُعد جامعة البلقاء من أكبر وأهم الجامعات الموجودة في الأردن لذلك يبحث عدد كبير للغاية من طلاب التوجيهي عن معدلات القبول الموحد الخاصة بتلك الجامعة، لذلك سوف نوضح لكم معدلات القبول الموحد الخاصة بجامعة البلقاء في السطور الآتية:

الطب يقبل من 93.90.

هندسة العمارة تقبل من 82.40.

الهندسة المدنية والإنشاءات 80.05.

هندسة المساحة والجيوماتكس 80.15.

الهندسة الكهربائية والحاسوب 80.00.

الهندسة الكهربائية والقوى الكهربائية 80.40.

علم الحاسوب 79.50.

نظم المعلومات الحاسوبية 78.05.

آمن المعلومات والفضاء الإلكتروني 79.35.

الذكاء الاصطناعي والروبوت 82.10.

التحقيقات الجنائية الرقمية 77.45.

إدارة موارد المياه والبيئة 68.70.

التقنيات الحيوية الزراعية 72.50.

التغذية والتصنيع الغذائي 82.30 العلوم المالية والمصرفية 80.35.

الاقتصاد 79.40.

تخطيط وإدارة المشروعات 81.35.

القانون 88.75.

اللغة العربية وآدابها 83.05.

اللغة الإنجليزية وآدابها 87.00.

تربية الطفل إناث فقط 80.35.

معدلات القبول الموحد في جامعة اليرموك

يتساءل عدد كبير من الطلاب عن معدلات القبول الموحد في جامعة اليرموك بالأردن، لذلك سوف نوضح لكم معدلات قبول الطلاب الموحد في تلك الجامعة في السطور الآتية:

الطب يقبل من 95.6.

الصيدلية تقبل من 94.1.

الهندسة الصناعية تقبل من 87.3.

الهندسة المدنية تقبل من 84.6.

الهندسة المعمارية تقبل من 88.4.

التمريض للإناث والذكور يقبل من 90.2.

هندسة الاتصالات تقبل من 83.

الهندسة الطبية تقبل من 89.6.

هندسة الطاقة الكهربائية والتحكم 82.

الهندسة الميكانيكية تقبل من 81.7.

هندسة الإلكترونيات تقبل من 80.7.

الذكاء الاصطناعي 86.8.

الرياضيات تقبل من 81.3.

علم النفس 74.

الأعمال والاقتصاد المالي يقبل من 78.5.

العلوم المالية والمصرفية تقبل من 86.8.

علم الاقتصاد 80.5.

الصحافة 85.6.

رابط وحدة تنسيق القبول في الجامعات الأردنية

يمكن الحصول على نتائج القبول في الجامعات الأردنية من خلال اتباع الخطوات التالية: