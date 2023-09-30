“عاجل” زيادة في صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2023 تصل إلي 25%..هل الخبر حقيقي؟

“عاجل” زيادة في صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2023، موعد صرف معاش تكافل وكرامه في هذا الشهر أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة معونات برنامج تكافل وكرامة بنسبة 15% للفئات المالية المستحقة، والتي تشمل حوالي 5 ملايين أسرة، وهذا القرار أثار الاستفسارات حول شروط الاستحقاق للحصول على دعم من وزارة التضامن الاجتماعي.

موعد صرف معاش تكافل وكرامه شهر أكتوبر 2023

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تحديد موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2023 لأكثر من 5.2 مليون أسرة مصرية، وذلك في الـ 15 من أكتوبر القادم.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وزارة التضامن قد حددت الشروط التي يجب توافرها للحصول على معاش تكافل وكرامة، والتي تشمل الفئات التالية: المسنين، الأرامل، المطلقات، حاضنات الأطفال الذين لا يتلقون رعاية من والديهم، وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وتتضمن هذه الشروط:

عدم العمل بأجر تأميني يتجاوز 400 جنيه.

وجود أبناء حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا في الأسرة المتقدمة للحصول على المعاش، مع مراعاة أن يكون الأبناء في سن 6 إلى 18 عامًا ويكونون في مراحل تعليمية مختلفة.

للمتقدمين من فئة المسنين، يجب أن تبدأ أعمارهم من 65 عامًا.

خطوات الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة 2023

للمستحقين الراغبين في الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة لعام 2023، يجب تقديم الوثائق والمستندات التالية:

صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق. صورة البطاقة الشخصية. صورة شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة. قيد مدرسي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا. قيد طالب للأبناء الجامعيين. صورة من بطاقة التموين إذا كان هناك تسجيل لمكتب التموين. صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة إذا كان هناك وفاة. صورة شهادة الطلاق أو أي وثائق تثبت الانفصال إذا كان ذلك مطلوبًا. إقرار بالوصاية على الأيتام إذا كان هناك أيتام في الأسرة. صورة شهادة السجن في حالة وجود أحد الوالدين في السجن.

كم يبلغ معاش تكافل وكرامه 2023؟

في عام 2023، بلغ معاش تكافل وكرامة 630 جنيهًا، بعد زيادة نسبتها 40% على مراحل، حيث تمت زيادة معاش تكافل بنسبة 25% في أبريل و15% إضافية في سبتمبر، لتصل القيمة الكلية لمعاش تكافل من 450 جنيهًا إلى 630 جنيهًا، وأما معاش كرامة فقد ارتفع إلى 490 جنيهًا.