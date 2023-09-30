موعد فتح باب التطوع لجيش 2024 و أهم الشروط اللازمة للتطوع في الجيش المصري

موعد فتح باب التطوع لجيش 2024، فتح باب التطوع للجيش 2024 تثير معرفة موعد انتهاء فترة التقديم للتطوع في الجيش العديد من الاستفسارات بين المواطنين، وفي هذا السياق أعلنت القوات المسلحة عن فتح باب التقديم للتجنيد في الجيش للعام الجديد 2024، كما يتم قبول جميع الحاصلين على شهادة الإعدادية أو ما يعادلها من الإعداديات الأزهرية أو المهنية أو الرياضية، شريطة أن يحققوا على الأقل نسبة 60% أو أكثر.

فتح باب التطوع للجيش 2024

تم الإعلان عن موعد فتح باب التطوع في الجيش المصري لعام 2024، حيث سيكون بداية التقديم في يوم 15 مارس 2024 ويستمر حتى يوم 4 مايو 2024، ويتم التقديم عبر الإنترنت لتسهيل العملية على الراغبين، وتتطلب الخطوات الإلكترونية القليلة والبسيطة.

وبعد التقديم عبر الإنترنت سيتعين على المتقدمين زيارة أقسام التجنيد المختلفة وفقاً لمحافظتهم لإكمال الإجراءات اللازمة، ويمثل الالتحاق بالقوات المسلحة فرصة مهمة ومرموقة للشباب الذين يسعون لخدمة بلادهم والمساهمة في الدفاع عن أمن واستقرار مصر.

أهم الشروط اللازمة للتطوع في الجيش المصري 2024

للتقديم والتطوع في الجيش المصري لعام 2024، يجب توافر الشروط التالية وفقًا لوزارة الدفاع المصرية:

حاصل على الإعدادية كحد أدنى أو ما يعادلها.

مجموع درجات لا يقل عن 60% على الأقل في الإعدادية.

العمر يجب ألا يقل عن 15 عامًا ولا يزيد عن 25 عامًا.

الطول يجب أن يكون على الأقل 170 سم.

المتقدم يجب أن يكون مصري الجنسية، ووالديه يجب أن يكونوا مصريين الجنسية.

اجتياز جميع الاختبارات البدنية والصحية بنجاح.

بالنسبة لقصاصي الأثر، سيتم قبول الحاصلين على درجة النجاح فقط من الإبتدائية وراسبي الإعدادية.

المستندات والأوراق المطلوبة للتطوع في الجيش المصري 2024

للتقديم والتطوع في الجيش المصري لعام 2024، يجب تقديم الوثائق والأوراق التالية: