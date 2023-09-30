Kurulus Osman : المؤسس عثمان قصة عشق مدبلج الحلقة 131 علي موقع قصة عشق وقناة atv التركية

ينتظر الكثير من عشاق الدراما التركية، ويعتبر من ضمن المسلسلات بحثاً على محرك بحث جوجل حيث ان هناك الملايين من المشاهدين في الوطن العربي ومن خلال مقالنا سنتعرف على المؤسس عثمان قصة عشق مدبلج الحلقة 131.

المؤسس عثمان قصة عشق مدبلج الحلقة 131

ينتظر الكثير عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم الجيد والذي من الموقع ان يتم عرضها خلال شهر اكتوبر وسيتم بداية الجزء الجديد بالحلقة 131 في والتي يتم نقلها عبر قناة أي تي في التركية كل يوم أربعاء من كل أسبوع كما انه يتم نقل الحلقة في يوم الخميس مترجمة للعربية عبر قناة الفجر الجزائرية وقناة اليرموك الأردنية مترجمة باللغة العربية.

فقد تم الإعلان عن العرض التشويقي للحلقات من مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس، وسيظهر المؤسس عثمان في تحدي مع أعداء الدولة العثمانية، وسيتم إعجاب الكثير من المتابعين خلال الموس الخامس بعد ما حصل على اعجاب الكثير عبر سنوات عديدة.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 131

تمتلك قناة أي تي في ATV التركية حقوق عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس و يتم عرض المسلسل كل يوم اربعاء من كل أسبوع باللغة التركية، وسيتم عرضها على قناة اليرموك الأردنية وقناة الفجر الجزائرية يوم الخميس باللغة العربية.

تردد قناة أي تي في التركية

يمكننا مشاهدة المسلسل من خلال التردد الاتي.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية