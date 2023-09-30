“عاجل” إنشاء الشركة الوطنية للاسكان 3 مشاريع بجدة..أهم الأهداف من مشاريع الوطنية للإسكان

“عاجل” إنشاء الشركة الوطنية للاسكان 3 مشاريع بجدة، أعلنت الشركة الوطنية للإسكان، الكيان التنفيذي لبرنامج الإسكان السعودي عن إطلاق مشروعات سكنية مبتكرة في ضواحي الفرسان وخزام بمدينة الرياض تم هذا الإعلان خلال فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي الذي يُقام في العاصمة السعودية تأتي هذه المشاريع ضمن جهود الشركة الوطنية للإسكان لتوفير خيارات سكنية متميزة وتعزيز جودة الحياة في المملكة تمثل هذه الخطوة استمراراً في التفاعل الإيجابي مع احتياجات المواطنين وتطوير البنية التحتية العقارية لتلبية احتياجات المجتمع المتنوعة.

الشركة الوطنية للاسكان

يصف المشاريع الثلاثة لشركة الوطنية للإسكان بطريقة محترفة ومنمقة:

“مشروع مجتمع الفرسان”:

شركة الوطنية للإسكان تقدم مشروعًا استثنائيًا في ضاحية الفرسان بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري يهدف هذا المشروع إلى تلبية احتياجات السكن الحديث بأكثر من 27,750 وحدة سكنية متنوعة، ملتزمة بأعلى معايير الجودة والاحتراف ويعتبر هذا المشروع خطوة نحو تحقيق معايير عالمية في مجال التطوير العقاري.

“مشروع مركز خزام للأعمال”:

تطمح شركة الوطنية للإسكان إلى إنشاء بيئة أعمال متكاملة في مشروع مركز خزام للأعمال وسيضم هذا المشروع أبراج مكتبية حديثة ومجمعات تجارية متنوعة وفنادق فاخرة ويهدف المشروع إلى تعزيز البيئة التجارية ودعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير مرافق ممتازة للشركات والمستثمرين.

“مشروع مدينة خزام الرياضية”:

شركة الوطنية للإسكان تعمل على تطوير مدينة خزام الرياضية الرائعة، والتي ستضم مرافق رياضية متميزة مثل ملاعب كرة القدم وكرة المضرب، وأكاديميات تدريبية عالية المستوى، بالإضافة إلى مراكز ترفيهية متعددة ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز النشاط الرياضي وتقديم فرص ترفيهية مميزة للمجتمع.

ما الأهداف من مشاريع الوطنية للإسكان

مشاريع الوطنية للإسكان تسعى جاهدة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية مهمة:

توفير معروض عقاري سكني بأسعار مناسبة:

تعتزم الشركة تلبية احتياجات السوق العقارية من خلال توفير وحدات سكنية متعددة ومتنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع وبفضل توجيهها لتقديم أسعار مناسبة، تسعى الوطنية للإسكان إلى جعل السكن الملائم متاحًا للعديد من المواطنين.

تعزيز جودة الحياة من خلال توفير المرافق والخدمات الأساسية:

تسعى الوطنية للإسكان إلى تحسين نوعية الحياة في ضاحيتي الفرسان وخزام من خلال توفير بيئات حضرية تحتوي على مرافق حديثة وخدمات أساسية مثل المدارس والمستشفيات والمناطق التجارية هذا سيسهم بشكل كبير في تعزيز جودة الحياة للمقيمين في هذه المناطق.

دعم الاقتصاد من خلال جذب الاستثمارات:

تعتبر مشاريع الوطنية للإسكان استثمارًا استراتيجيًا يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة بالتركيز على إنشاء بيئات تجارية وسكنية متكاملة، تعزز هذه المشاريع التنمية الشاملة في المملكة.

بالاستفادة من مشاريع الوطنية للإسكان، من المتوقع أن تصبح ضاحيتي الفرسان وخزام من بين أكبر الضواحي السكنية في المملكة، وستستوعب أكثر من 300,000 نسمة هذه الجهود تعكس التزام الحكومة السعودية بتوفير السكن الملائم للمواطنين ودعم الاقتصاد المحلي، وتسهم في تحقيق أهداف برنامج الإسكان السعودي الذي يهدف إلى رفع نسبة تملك المنازل إلى 70% بحلول عام 2030.