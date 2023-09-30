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موقع admhec.gov.jo نتائج القبول الموحد 2023 في الأردن للالتحاق بالجامعات
يتم البحث عن نتائج قبول مرحلة البكالوريوس للعام الجامعي الجديد 2023/2024 في الجامعات الأردنية الرسمية، ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج القبول الموحد 2023 في الأردن للالتحاق بالجامعات.
استخراج نتائج القبول الموحد 2023 الأردن لمرحلة البكالوريوس
يمكننا ان نقوم بالاستخراج من خلال القيام بالاتي.
- يتم القيام بزيارة وحدة التنسيق الأردنية الموحدة.
- ثم يتم القيام بكتابة البيانات المطلوبة ورقم الطلب الخاص بك.
- اكتب بياناتك الشخصية.
- اضغط على زر عرض النتائج.
- ستظهر لك نتائج القبول التي تم قبولك مبدئيًا في الجامعة.
- الحصول على نتيجتك بسهولة بالدخول مباشرة إلى رابط نتائج القبول الموحد 2023-2024 .
- كتابة الرقم الوطني أو رقم الجلوس والنقر على أيقونة البحث.
ما هي اهم الأوراق المطلوبة للتقديم على الجامعات
هناك عدد من الاوراق والمستندات التي لابد من ان يتم تقديمها للتقديم في الجامعات ومنها.
- يتم القيام بتقديم شهادة الثانوية الخاصة بك ونسخ منها.
- حيث انه يتم القيام باستخدام نسخة من البطاقة الشخصية.
- لابد من ان يتم تقديم الشهادة الصحية الخاصة بك حتى يتم القبول في الجامعات.
ما هي نتائج الفحوصات الطبية المطلوبة
- يتم القيام بالفحص فيروسي للتأكد من سلامتك الصحية للشخص المتقدم.
- كما انه يتم التقديم فاتورة تحتوي على المصاريف التي يجب دفعها يجب عليك الحصول على نسخة من هذه الفاتورة التي تم القيام بدفعها أن نتائج القبول الموحد المتعلقة بمرحلة الدبلوم المتوسط في الجامعات الأردنية لبداية العام الدراسي الجديد ومنها العاشر من أكتوبر 2023 وانه يتم القيام بالتقديم في الموعد المحدد من الجامعة.