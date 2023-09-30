أسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية بصفة جندي عبر موقع وزارة الدفاع العراقية مديرية إدارة التطوع mod.mil.iq

صرحت مديرية إدارة خدمات التطويع في الجيش ويتم القيام بالتقديم 21 سبتمبر الجاري، كما ان كل من يقبل يحصل على وظيفة برتبة عسكرية في الجيش العراقي، ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية بصفة جندي.

أسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية بصفة جندي

يمكن الاستعلام عن أسماء المقبولين وذلك على الموقع الرسمي لها كما ان وزارة الدفاع للمواطنين العراقيين منذ فترة التقديم على فرصة التطوع في الجيش العراقي وانه يتم الانتهاء لفترة التقديم حتى يوم 21 سبتمبر ويتم توفير الشروط المحددة لدى المتقدمين.

الاستعلام عن أسماء المقبولين في وزارة الدفاع العراقية 2023

يمكننا ان نقوم بالاستعلام عن نتائج القبول في وزارة الدفاع العراقية ويتم من خلال القيام بالاتي.

يتم القيام بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع.

الدخول إلى المنصة بنفس الرقم المسجل به.

ثم إدخال كود التحقق.

الانتقال إلى قسم التطويع.

الضغط على خيار النتائج بصفة جندي.

ثم يتم إدخال رقم الهوية الوطني للمتقدم.

إدخال رمز التحقق.

الضغط على خيار الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع العراقية 2023.

شروط التقديم في وظائف وزارة الدفاع العراقية

لابد من ان يتم توافر الشروط المطلوبة عند التقديم على وظائف وزارة الدفاع ويتم من خلال القيام بالاتي.

أن يكون المتقدم مواطنًا عراقيًا حاصلًا على الجنسية العراقية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا وألا يزيد عن 25 عام أيضا.

يتمتع المتقدم بصحة بدنية كاملة موافقة لشروط اللياقة المحددة لدى وزارة الدفاع.

اجتياز المرحلة الابتدائية أو الثانوية.

يتمتع بسجل جنائي حسن السير والسلوك.

المستندات المطلوبة للتطوع في وزارة الدفاع العراقية 2023

صورة من جواز السفر أو عن هوية الأحوال المدنية.

بطاقة السجل المدني أو عن الهوية الشخصية.

نسخة عن الشهادة الدراسية التي حصل عليها المتقدم.

شهادة تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها.

وثيقة مكان السكن أو إثبات الإقامة.

صورة شخصية حديثة.

التقديم على وزارة الدفاع العراقية بصفة جندي 2023