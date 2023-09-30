رابط التسجيل في منحة الطلاب بالرعاية الاجتماعية 2023 ... لينك ملئ استمارة التقديم بمنحة الطلاب eduspa.ur.gov.iq؟

تم التصريح من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تفعيل رابط حتى يتم الحصول على منحة الطلاب بالرعاية الاجتماعية، لكل من المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط التسجيل في منحة الطلاب بالرعاية الاجتماعية 2023.

التسجيل في منحة الطلاب بالرعاية الاجتماعية 2023

تعمل وزارة العمل والشؤون على توفير رواتب لكل من يعاني من ظروف في المجتمع ومنهم العاطلين والفقراء والمعاقين وزوجات الشهداء والسجناء، والمعين لكبار السن والمعاقين وذلك بسبب الارتفاع في الاسعار كما تعمل الوزارة على توفير بعض من فرص العمل للقادرين عليه، وتوفر الوزارة رواتب للمشمولين بالرعاية الاجتماعية لكل من المسجلين في المنصة الالكترونية وغير انه سيتم الحصول على منحة لذويهم من الأبناء بالتعليم العام الحكومي.

منحة موفرة من الوزارة في التعليم الحكومي

يتم القيام بصرف هذه المنحة لذوي الأسر الفقيرة من المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية.

كما انه يتم الحصول على المنحة من الطالب لمدة 3 سنوات.

التسجيل إلكترونيا في رابط تسجيل الأبناء برواتب الرعاية.

كما انه لابد من ان يتم تسجيل رقم البطاقة الاجتماعية لصرف الرواتب، الكي كارد، المكونة من 16 رقم.

يكون الطلاب بالتعليم الحكومي فقط.

التزام الطالب بالحضور للمدرسة باستمرار.

منحة الأبناء بالتعليم الحكومي

صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انه يتم صرف مبلغ من المال ويتم توفير المبالغ التالية وهي.

صرف المرحلة الابتدائية 30 ألف دينار.

كما انهة يتم صرف المرحلة المتوسطة 50 ألف دينار.

اما انه سيتم صرف للمرحلة الجامعية 100 ألف دينار.

مرحلة الماجستير والدكتوراه 150 ألف دينار.

خطوات التقديم عى منحة الابناء

يتم القيام بالتقديم من يوم 28 سبتمبر 2203 وحتى عشرة أيام، ويتم من خلال القيام بالاتي.