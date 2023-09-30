رابط منصة حجز دور جواز سفر سوري 2023 syria-visa.sy passport منصة التأشيرات والهجرة

تم الاعلان عنها من قبل وزارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية بالتعاون مع وزارة الاتصالات حيث انها تعمل على الحصول على جواز السفر ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط منصة حجز دور جواز سفر سوري.

رابط حجز موعد الجواز السوري

صرحت وزارة الداخلية ع انه يمكن ان يتم حجز موعد الحصول على الجواز السوري للسفر وانه يجب على المواطنين السوريين الراغبين في إصدار جواز سفر التسجيل عبر الرابط عبر منصة خدمة المواطن الإلكتروني وانه لابد من ان يتم تقديم كتفة الاوراق والاثباتات لذلك حتى يتم الحصول على موعد الحصول على الجواز وذلك بعد ان يتم الحصول على مهلة 6 أيام لتثبيت حجز موعد جواز السفر السوري.

كيفية حجز موعد الجواز السوري للسفر

هناك عدد من خطوات حجز موعد جواز السفر السوري والتي من بينها الاتي.

يتم الدخول على منصة خدمة المواطن الإلكتروني.

ثم اضغط على خيار إنشاء حساب.

كتابة كافة المعلومات المطلوبة ومنها رقم الهاتف والرقم الوطني وكلمة المرور.

ثم اضغط على إنشاء الحساب.

اضغط على النقاط الثلاث الموجودة في زاوية الشاشة.

ثم يتم القيام باختيار معاملاتي.

سيظهر لك اسمك، ثم حدد الجهة المالكة وهي وزارة الداخلية.

يتم النقر على زر التالي.

كتابة كافة البيانات المطلوبة مثل المحافظة والمدينة ومركز التسليم ونوع جواز السفر.

ستظهر لك كامل بياناتك.

تسجيلها تأكد منها واضغط على خيار الحفظ.

اضغط أيضا على خيار تثبيت المعاملة.

ثم يتم تحديد وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة لتسديد الرسوم الأولية.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة.

الأوراق المطلوبة لحجز دور جواز السفر السوري

نسخة من الهوية الشخصية أو إخراج قيد مدني.

صورة عن موافقة ولي الأمر لكل من هم تحت 18 عامًا.

موافقة شعبة التجنيد على منح جواز السفر للذكور.

عدد 2 من صورة شخصية.

جواز السفر القديم في حال الرغبة في تجديده.

شروط حجز جواز السفر السوري