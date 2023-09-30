مميزات برنامج التمويل من بنك الراجحي وأهم شروط قبول قروض بنك الراجحي السعودي

مميزات برنامج التمويل من بنك الراجحي، قروض بنك الراجحي بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، يقدم تمويلات بتسهيلات ائتمانية استثنائية للمؤسسات الفردية،مما يسهم في تعزيز الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية للحصول على هذه القروض.

شروط قروض الراجحي 2023

الأهلية: يجب أن تكون المؤسسة الفردية مسجلة وفعالة من الناحية قانونية في المملكة العربية السعودية.

العمر: يجب أن يكون صاحب المؤسسة في الفئة العمرية المسموح بها من قبل البنك.

القدرة على السداد: يتعين على صاحب المؤسسة تقديم إثبات لقدرته على سداد القرض بموجب شروط البنك.

الغرض: يجب تحديد الغرض من القرض، سواء كان لتوسيع الأعمال أو تمويل مشروع جديد.

أوراق مطلوبة

نسخة من السجل التجاري للمؤسسة الفردية.

نسخة من الهوية الوطنية لصاحب المؤسسة.

تقرير مالي للمؤسسة يشمل التفاصيل المالية والإيرادات والمصروفات.

خطة عمل توضح الاستخدام المقترح للقرض وكيفية سداده.

أي وثائق أخرى قد تكون مطلوبة حسب حاجة البنك.

مميزات برنامج التمويل من بنك الراجحي

بنك الراجحي يبرز كواحد من أبرز البنوك في تقديم برامج تمويلية متنوعة، مما يساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات العملاء وفتح أفاق جديدة لتحقيق مشاريعهم ومن بين مميزات الحصول على برنامج تمويلي من هذا البنك:

الامتثال للشريعة الإسلامية:

يعتبر بنك الراجحي الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية أحد أبرز مميزاته ويتيح البنك للعملاء الحصول على تمويل وتقديم خدمات مالية وفقًا للضوابط والأحكام الشرعية.

تسهيلات ائتمانية مرنة:

يمنح بنك الراجحي المواطنين تسهيلات ائتمانية تتميز بمرونة فائقة في فترات السداد وبإمكان العملاء اختيار فترات تمويل تصل إلى 6 سنوات، مما يسهم في تخفيف الضغط المالي وتيسير سداد التمويل.

حماية من تقلبات الأسعار:

برنامج التمويل الوطني من بنك الراجحي يقدم حماية متقدمة للمواطنين من تقلبات الأسعار والمخاطر المالية. ذلك يساعد في تحقيق استقرار مالي أفضل وحماية الاستثمارات والأصول. بنك الراجحي يسعى جاهدًا لدعم المؤسسات الفردية من خلال توفير هذه التمويلات بتسهيلات ائتمانية متميزة، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد وتحقيق النجاح لأصحاب الأعمال في المملكة العربية السعودية.