رابط تحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة 9 منصة مظلتي موقع وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن أشخاص التي يستحقوق الرعاية والتي يمكن ان يكون عددهم 200 الف شخص ويمكننا ان نستعلم عن الرعاية من خلال الدخول على منصة مظلتي ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023

سيتم الاعلان عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية على منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية، حيث ان هذه الرعاية تتوفر لكل من عائلة تعاني من الفقر، وكذلك للمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة وبعض من المساعدات للغير عاملين ويمكننا الاستعلام عن اسماء الرعاية من خلال القيام بالاتي.

ادخل موقع منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية.

ثم اختار خدمة الخدمات الإلكترونية.

تسجيل المحافظة التابع لها في العراق.

ثم يتم كتابة جميع المعلومات المطلوبة، مثل رقم الهوية الشخصية ورمز التحقق الخاص بك.

انقر على الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2023.

عند إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يمكنك تحميل قوائم أسماء المستفيدين.

النقر على زر تحميل والبحث عن الاسم الكامل في مربع البحث.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023

لابد من ان تتوافر بعض من الشروط للحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة كما أعلنتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية والتي من بينها الاتي.