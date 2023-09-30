الجولة الثامنة بدوري روشن 2024..قائمة الأهلي أمام الاتفاق.. محرز وفيرمينو في الصدارة

مع اقتراب مباراة الأهلي السعودي أمام الاتفاق في الجولة الثامنة بدوري روشن 2024، تم الكشف عن التشكيلة الرسمية للفريق، والتي تعكس قوة وجاهزية الفريق لهذا اللقاء المهم، سنلقي نظرة على قائمة الأهلي لهذه المباراة وما يمكن توقعه من أداء.

تشكيلة الفريقين والتوقعات للقاء القمة

تنطلق مساء اليوم مباراة قمة في دوري روشن السعودي، بين الأهلي والاتفاق، وقد أعلن ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، عن التشكيلة الرسمية التي ستمثل الفريق في هذا اللقاء المهم، وإليكم التشكيلة المتوقعة للأهلي:

تشكيلة الأهلي

– حراسة المرمى: أدوارد ميندي.

– خط الدفاع: علي مجرشي، روجو إيبانيز، عبدالباسط هندي، سعد بالعبيد.

– خط الوسط: فرانك كيسيه، محمد المجحد.

– الوسط الهجومي: رياض محرز، غابري فيغا، سانت ماكسيميان.

👕 تشكيلة #الأهلي الرسمية أمام الاتفاق : – أدوارد ميندي

– علي مجرشي

– روجو إيبانيز

– عبدالباسط هندي

– سعد بالعبيد

– فرانك كيسيه

– محمد المجحد

– رياض محرز

– غابري فيغا

– سانت ماكسيميان

– روبيرتو فيرمينو • يارب وفقهم 💚💚 pic.twitter.com/n2rXXT7T9I — منبر الأهلي (@MnbrAlahlisa) September 30, 2023

توقعات مباراة الأهلي والاتفاق الجولة الثامنة بدوري روشن 2024

من المتوقع أن تكون هذه المباراة مثيرة ومثيرة للاهتمام، حيث يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري ويسعى للفوز للمحافظة على صدارته، بينما يسعى الاتفاق للظهور بأداء جيد وتحقيق نتيجة إيجابية.

من المؤكد أن مشجعي الفريقين سيشجعون بشغف وحماس، وسنرى من سيخرج فائزًا في هذه المواجهة الرياضية المهمة.

عناصر قوية في التشكيلة

النجم الجزائري يتصدر التشكيلة، حيث يعتبر واحدًا من أبرز العناصر الهجومية في صفوف الأهلي.

المهاجم البرازيلي الخبير في تسجيل الأهداف وصناعة اللعب، سيكون له دور كبير في خط الهجوم،

حارس المرمى الأول للأهلي، الذي يعد الجدار الدفاعي القوي للفريق وأمله في الحفاظ على نظافة شباكه.